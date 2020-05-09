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UDEF Başkanı Bolat, Eskişehir’de yaşayan misafir öğrencilere konuştu

İHA

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, okumak için dünyanın birçok ülkeden Eskişehir'e gelen uluslarası öğrencilerle video konferansta buluştu.

UDEF Başkanı Bolat, Eskişehir’de yaşayan misafir öğrencilere konuştu

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, okumak için dünyanın birçok ülkeden Eskişehir’e gelen uluslarası öğrencilerle video konferansta buluştu.
UDEF çatısı altında Eskişehir’de uluslararası öğrencilerin yanında bulunarak onlar için zaman zaman çeşitli faaliyetler düzenlenen Yunus Emre Uluslarası Öğrenci Derneği (YUDER) tarafından gerçekleştirilen konferansa, hem şuan kente bulunan uluslarası öğrenciler, Eskişehir’deki üniversitelerde okuyan ancak Covid19 nedeniyle ülkelerine giden öğrenciler ve buradan mezun olarak kendi memleketlerinde çeşitli kurum kuruluşlarında kariyerlerine devam eden onlarca öğrenci ve YUDER yönetim üyeleri katıldı.
Normal süreçte her cuma YUDER’de düzenlen haftalık toplantılar, video konferansla yapılmaya başlandı. Dün akşam ki toplantıya UDEF Başkanı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde öğretim üyesi olarak bulunan Dr. Mehmet Ali Bolat katıldı. Dr. Bolat toplantıda yaptığı konuşmada, İslam dünyasının geleceği ve burada gençlerin rolü, Türkiye’nin uluslarası öğrenci politikası, Covid19 sürecinde öğrencilerden beklenen davranış ve öğrenciler için kendilerinin yaptıkları hakkında bilgiler verdi.
Başkan Dr. Bolat, konuşmasında “Sizler her biriniz, ülkeniz ve aileniz tarafından bizlere emanetsiniz. Bu nedenle biz Türkiye’de hem devlet hem de sivil toplum kuruluşları olarak sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Sizin yapmanız gereken ise, okuduğunuz alanda en iyi olmak. Eğitim hayatınızda başarılı olmak ve önce kendi memleketiniz ve sonra Türkiye için faydalı insan olabilmektir. Eğitimlerinizi bitirdikten sonra memleketlerinize döneceksiniz ancak sizlerin içinizde Türkiye sevgisini yaşatacağınızdan hiç şüphemiz yoktur. Ülkenizde büyük görevler üstleneceksiniz. Bizim için mutluluk ise odur. Ancak şimdi sizlerden beklentimiz, içinde bulunduğumuz bu süreçte ülkemizdeki yetkililer tarafından duyurulan tüm uyarılara uymak ve sağlıklı yaşamanızdır. Bu süreci sadece evde oturarak geçirmenizi istemeyiz. Derslere devam edin. Bu evde kalma sürecini doğru bir şekilde değerlendirin. Bu nedenle biz UDEF olarak online ortamında çeşitli faaliyet de düzenliyoruz. Diğer kuruluşlar da düzenleniyor. Kendiniz için faydalı olabilecek bu faaliyete katılarak kendinizi geliştirmeniz bizim amacımızdır. Siz her biriniz İslam dünyasının geleceğisiniz. Bu nedenle kendinizi şimdiden hazırlayız” ifadelerini kullandı.
YUDER Başkanı Nihat Demir ise, programa katıldıklarından dolayı Dr. Bolat’a ve programa katılan öğrencilerr teşekkür ederken uluslarası öğrenciler de bu zor günlerde onları bir araya getiren bu zorlu süreçte kendilerine maddi manevi destek olan YUDER ve UDEF e teşekkürlerini ilettiler.

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