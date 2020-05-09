Risk grubundakiler korona virüs için daha dikkatli olmalı Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Üstün, “Kemoterapi alması gereken hastaların genel durumu iyiyse ve enfeksiyonları yoksa tedavi devam edebilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Risk grubundakiler korona virüs için daha dikkatli olmalı Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Üstün, “Kemoterapi alması gereken hastaların genel durumu iyiyse ve enfeksiyonları yoksa tedavi devam edebilir”

İHA

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Üstün, korona virüs salgınında kanser hastalarının dikkat etmeleri gereken noktaları açıklarken "Kemoterapi alması gereken hastaların genel durumu iyiyse ve enfeksiyonları yoksa tedavi devam edebilir" dedi.

Risk grubundakiler korona virüs için daha dikkatli olmalı Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Üstün, “Kemoterapi alması gereken hastaların genel durumu iyiyse ve enfeksiyonları yoksa tedavi devam edebilir”

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Üstün, korona virüs salgınında kanser hastalarının dikkat etmeleri gereken noktaları açıklarken “Kemoterapi alması gereken hastaların genel durumu iyiyse ve enfeksiyonları yoksa tedavi devam edebilir” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak nitelendirilen yeni korona virüs (Covid19), alınan tüm önlemlere karşın ülkemizde de etkisini göstermeye başladı. Bulaşma oranını aza indirmek, salgından korunmak için herkesin dikkat etmesi gerekiyor, ancak sağlık sorunları nedeniyle belli grupların risk yüzdesi daha yüksek. Kanser hastaları da en riskli gruplar arasında yer alıyor. Halen kanser tedavisi gören hastalar da sürecin devamı konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliyor.
“Teması azaltın”
Özellikle yaşlıları etkileyen yeni korona virüs ayrıca diyabet, böbrek yetmezliği, kalp ve solunum hastalıkları, nörolojik rahatsızlıklar ve kanser durumlarında daha riskli bir hale geliyor. “Bütün insanlar gibi kronik hastalıkları olanlar da izolasyona, temizliğe ve başkalarıyla olan temasa dikkat etmeli. Bu hastaların el dezenfektanı ve sabun kullanmaları, kalabalıklara girmemeleri önemli” diyerek sözlerine başlayan Doç. Dr. Hasan Üstün, kanser tedavisi süren hastaların dikkat etmeleri gereken noktaları şöyle sıralıyor; “Kemoterapi alması gereken hastaların genel durumu iyiyse, kan testlerinin sonucunda sorun yoksa ve enfeksiyonları bulunmuyorsa, tedavi devam edebilir. Bir hastanın kemoterapi planı varsa hastanın ve tedavi verilecek kurumun durumu göz önüne alınarak tedavi ve tetkikleri erteleyebilir. Burada hastanın muhakkak doktoruyla görüşmesi gerekir. Kemoterapi alan hastaların enfeksiyon riskinden kaçınmaları için tedavi sonrasında evde zaman geçirmeleri önemli. Kanser hastasının hastanede yatırılması gereken durumlarda refakatçi sayısı ve ziyaret zamanı kısıtlanmalı. Bir hastanın kemoterapi tedavisi bitmişse ve rutin takibe başlanmışsa bir süre bu kontrolleri ertelenebilir. Kemoterapi için gelen hastaların yanında fazla refakatçi olmamasına özen gösterilmeli, bu kişiler kemoterapi ünitelerine alınmamalı. Kanserli hastaların tedavi şemaları hastaneye daha az gelmeleri sağlanacak şekilde değiştirilebilir. Hasta bu konuyu doktoruyla görüşebilir. Şikayeti olmayan, kontrole gelen hastaların filmleri daha sonra çekilecek şekilde yeni bir plan yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yol kenarlarına dökülen hafriyat ve moloz atıkları pes dedirtiyor Çevre kirliliği ve insan sağlığını hiçe sayanların sorumsuzlukları sürüyor
YEREL HABERLER Yol kenarlarına dökülen hafriyat ve moloz atıkları ...
Pilates ile sağlık evlere geliyor
YEREL HABERLER Pilates ile sağlık evlere geliyor
Girişimcilik sohbetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Girişimcilik sohbetleri devam ediyor
Covid-19 tahliyelerinde fidan hediye edildi
YEREL HABERLER Covid-19 tahliyelerinde fidan hediye edildi
Sosyal mesafe damadın ayağına basmasına engel olamadı Korona vürüs tedbirleri arasında çiftler dünya evine giriyor Gelin Kübra Tüfekçioğlu: “Büyük bir düğün yaparak bunun acısını çıkarmayı düşünüyoruz” “Sosyal mesafeyi ayağımla azaltmaya çalıştım” Damat Birant Tüfekçioğlu: “Eşim ayağıma uzaktan bastı”
YEREL HABERLER Sosyal mesafe damadın ayağına basmasına engel ...
“Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu” video konferansla toplandı
YEREL HABERLER “Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu” video ...
UDEF Başkanı Bolat, Eskişehir’de yaşayan misafir öğrencilere konuştu
YEREL HABERLER UDEF Başkanı Bolat, Eskişehir’de yaşayan misafir ...
Emniyet ekiplerine ‘Benzemez kimse sana’ şarkısı ile moral verdi Mikrofonunu alarak emniyet ekiplerine şarkılar söyledi Eskişehir’de müzikle ilgilenen Ali Rıza Işık; “Emniyet görevlilerine moral olması için Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiriyorum”
YEREL HABERLER Emniyet ekiplerine ‘Benzemez kimse sana’ şarkısı ile ...
Milyonları ilgilendiren o sınav sonuçları açıklandı Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavları açıklandı
YEREL HABERLER Milyonları ilgilendiren o sınav sonuçları ...
Eskişehir’de 5’inci kez sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Eskişehir’de 5’inci kez sokağa çıkma kısıtlaması
Eskişehir'de 23 yaşında 27 hırsızlık kaydı bulunan kadın yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 23 yaşında 27 hırsızlık kaydı bulunan ...
Finale kalanlar belli oldu
YEREL HABERLER Finale kalanlar belli oldu
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş’tan ’Covid -19 pandemisi sonrası yeni normallerimiz’
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. ...
Yatak odasından 55 bin TL değerinde ziynet çalan kadın yakalandı Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Yatak odasından 55 bin TL değerinde ziynet çalan ...
8 kişilik ekibin hazırladığı yemek 613 vatandaşa servis ediliyor Paylaşmanın huzuru Tepebaşı’nda yaşanıyor
YEREL HABERLER 8 kişilik ekibin hazırladığı yemek 613 vatandaşa ...
ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri pandemi döneminde yaşanan uyku bozuklukları hakkında bilgilendirdi
YEREL HABERLER ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri pandemi döneminde ...
Tarihin en geniş katılımlı online sınavı sona erdi Açıköğretim Sistemi ara sınavlarına 1 milyona yakın katılım
YEREL HABERLER Tarihin en geniş katılımlı online sınavı sona ...
Anadolu Üniversite Rektörü Çomaklı istifa etti Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı; “Ayaklarımdaki ve ciğerimdeki rahatsızlıklar sorun uç noktaya ulaştı” “Geri dönülmeyecek bir şekilde çok büyük bir sistem değişikliği yaptık burada” “Aflarına sığınarak istifamın kabulünü istedim”
YEREL HABERLER Anadolu Üniversite Rektörü Çomaklı istifa ...
Sağlık-Sen’den tarım işçisi çocuklara yardım eli
YEREL HABERLER Sağlık-Sen’den tarım işçisi çocuklara yardım eli
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı istifa ettiğini açıkladı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı istifa ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Şafak Erten Çomaklı düzenli bir toplantıda sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Şafak Erten ...
Duvar yazıları görüntü kirliliğine neden oluyor
YEREL HABERLER Duvar yazıları görüntü kirliliğine neden oluyor
4 farklı sanatı bir araya getirerek Türkiye’de bir ilke imza attılar Naht Sanatı Ustası İbrahim Ethem Karaca: “Türkiye’de böyle bir çalışmanın olmadığını öğrendik”
YEREL HABERLER 4 farklı sanatı bir araya getirerek Türkiye’de bir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X