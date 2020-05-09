Risk grubundakiler korona virüs için daha dikkatli olmalı Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Üstün, “Kemoterapi alması gereken hastaların genel durumu iyiyse ve enfeksiyonları yoksa tedavi devam edebilir”

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Üstün, korona virüs salgınında kanser hastalarının dikkat etmeleri gereken noktaları açıklarken “Kemoterapi alması gereken hastaların genel durumu iyiyse ve enfeksiyonları yoksa tedavi devam edebilir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak nitelendirilen yeni korona virüs (Covid19), alınan tüm önlemlere karşın ülkemizde de etkisini göstermeye başladı. Bulaşma oranını aza indirmek, salgından korunmak için herkesin dikkat etmesi gerekiyor, ancak sağlık sorunları nedeniyle belli grupların risk yüzdesi daha yüksek. Kanser hastaları da en riskli gruplar arasında yer alıyor. Halen kanser tedavisi gören hastalar da sürecin devamı konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliyor.

“Teması azaltın”

Özellikle yaşlıları etkileyen yeni korona virüs ayrıca diyabet, böbrek yetmezliği, kalp ve solunum hastalıkları, nörolojik rahatsızlıklar ve kanser durumlarında daha riskli bir hale geliyor. “Bütün insanlar gibi kronik hastalıkları olanlar da izolasyona, temizliğe ve başkalarıyla olan temasa dikkat etmeli. Bu hastaların el dezenfektanı ve sabun kullanmaları, kalabalıklara girmemeleri önemli” diyerek sözlerine başlayan Doç. Dr. Hasan Üstün, kanser tedavisi süren hastaların dikkat etmeleri gereken noktaları şöyle sıralıyor; “Kemoterapi alması gereken hastaların genel durumu iyiyse, kan testlerinin sonucunda sorun yoksa ve enfeksiyonları bulunmuyorsa, tedavi devam edebilir. Bir hastanın kemoterapi planı varsa hastanın ve tedavi verilecek kurumun durumu göz önüne alınarak tedavi ve tetkikleri erteleyebilir. Burada hastanın muhakkak doktoruyla görüşmesi gerekir. Kemoterapi alan hastaların enfeksiyon riskinden kaçınmaları için tedavi sonrasında evde zaman geçirmeleri önemli. Kanser hastasının hastanede yatırılması gereken durumlarda refakatçi sayısı ve ziyaret zamanı kısıtlanmalı. Bir hastanın kemoterapi tedavisi bitmişse ve rutin takibe başlanmışsa bir süre bu kontrolleri ertelenebilir. Kemoterapi için gelen hastaların yanında fazla refakatçi olmamasına özen gösterilmeli, bu kişiler kemoterapi ünitelerine alınmamalı. Kanserli hastaların tedavi şemaları hastaneye daha az gelmeleri sağlanacak şekilde değiştirilebilir. Hasta bu konuyu doktoruyla görüşebilir. Şikayeti olmayan, kontrole gelen hastaların filmleri daha sonra çekilecek şekilde yeni bir plan yapılabilir” ifadelerini kullandı.

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