AVM’deki havalandırma sistemi sebebi ile vatandaş virüs kapabilir iddiası Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman; "Enerji tasarrufu için ısıtılmış veya soğutulmuş havanın bir kısmı temiz hava ile karıştırılarak tekrar içeriye verilmektedir" "Virüse kapılmak istiyorsanız AVM’lere koşun”

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) adına yapılan açıklamada, açılmalarına izin verilse bile koronavirüse kapılma imkânı çok olduğu belirtilen AVM'lere gidilmemesi çağrısı yapıldı.

Dernek adına açıklama yapan makine mühendisi Başkan Sadık Yurtman, enerji tasarrufu için AVM içeride ısıtılmış veya soğutulmuş havanın bir kısmının temiz hava ile karıştırılarak tekrar içeriye verilmesinin virüsün yayılması açısından büyük risk oluşturduğunu belirtti. Dünya korona virüsü ile mücadele ederken alınmış bazı kararların bazılarının gevşetilmeye başlandığını söyleyen Yurtman, "Ülkemizde ise 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü AVM’leri halkın kullanımına açıyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Ancak biz ESÇEVDER olarak vatandaşların bu süreçte kesinlikle AVM’lerle gitmemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü AVM’lerin ısıtma ve soğutma sistemlerini birlikte incelersek bakın; AVM’ler merkezi havalandırma sistemleri ile ısıtılmakta veya soğutulmaktadır. Bu soğutma veya ısıtma sistemlerinde enerji tasarrufundan yüzde 100 taze hava kullanılmıyor. İçeride ısıtılmış veya soğutulmuş havanın bir kısmı temiz hava ile karıştırılarak tekrar içeriye verilmektedir. Bu oran ortamın büyüklüğüne, havanın sıcaklığına veya AVM’nin içindeki insan sayısına göre değişmektedir. Kısacası, AVM’ler dış ortamdan temiz hava ile içeriden aldıkları kirli havayı belli bir oranda karıştırarak tekrar içeri basmaktadırlar. Kapalı otoparklar da neredeyse tamamen kullanılmış yani iç ortamdaki hava kullanılmaktadır ve büyük tehlike daha otoparka girer girmez başlamaktadır. Havalandırma cihazlarının bakımının yapılıp yapılmadığı ve filtrelerinin değiştirilip değiştirilmediği yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından mutlaka denetlenmelidir. Durum böyle olunca AVM’nin içinde virüsü taşıyanların soludukları hava size maskeniz olsa bile havalandırma sistemi vasıtasıyla soluduğunuz hava ile virüsü kapmanız içten bile değildir. Ayrıca sosyal mesafenin nasıl korunacağı belirsizliğini korumaktadır. Biz vatandaşlara dünyaca hala salgının devam ettiği bu süreçte zor duruma düşmemesi için AVM’ların açılmasına rağmen alışverişinizden hayatınız daha önemli olduğu belirtmek isteriz. Ayrıca ESÇEVDER olarak AVM’lerin açılmasını halkımız için çok büyük bir tehdit olarak görmekteyiz ve bu kararın yetkililerce tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.

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