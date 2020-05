Rektör Şenocak’ın Anneler Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Rektör Şenocak, mesajında, ”Konuştuğumuz dil anadilimiz, gönülden bağlı olduğumuz topraklar anavatanımız, medeniyetlerin beşiği Anadolu’dur. Çünkü ana, insanın en büyük sığınağıdır. Bu yüzden önemsediği tüm değerleri en kıymetlisiyle, annesiyle özdeşleştirir. Anne, bir insanın var oluşuna aracı olan, rahim sıfatını içinde taşıyan, orada yeşerttiği can için esirgeyen ve koruyandır.Hadis yetimin başını okşamaktan söz eder, örfümüz yetimi gözetmekten Zira içten içe bilir insanlık; öksüzü, annesini kaybedeni teselli edebilecek bir şey yoktur. Anne yeri doldurulamayan bir dayanaktır. Karşılık beklemeksizin ömrünü evlatlarına vakfeden annelerimiz ve onların içlerinde büyüttüğü sevgi, hiçbir ayrımcılığa yer bırakmadan her bir insan evladına merhametle yaklaşan yüce gönülleri tüm insanlığın ideali olmalıdır. Onlar ve temsil ettikleri bu hasletler insanlığın kıblesi olduğu sürece erdemli, ilkeli ve sağduyulu nesiller ve toplumlar mümkün olacaktır. Tarih boyunca kahramanlık öyküleri yazan ve her düştüğünde toplumun kanayan yaralarını yeniden ve yeniden saranlar da her daim anneler olmuştur. Tüm insanların en büyük ortak özelliği bir annenin evladı olmalarıdır ve her bir evlada düşen vazife ise annelerin emeklerini boşa çıkarmayarak topluma ve insanlığa faydalı bir birey olmak, bunun için gayret göstermektir. En büyük yol göstericimiz olan, nesilleri ve geleceğimizi inşa eden annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, tüm annelerin evlatlarını refah, huzur ve mutlulukla yetiştirdikleri bir dünya diliyorum” dedi.

