Başkan Bıyık’tan Anneler Günü mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 10 Mayıs Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Bıyık, mesajında “Gözlerimizi ilk açtığımız andan itibaren bizleri sonsuz şevketleriyle saran, yanımızdan ayrılmayan, düştüğümüzde ayağa kaldıracağından bir an bile şüphe duymadığımız en değerli varlıklarımız şüphesiz annelerimizdir. Bir toplumun ve ailenin ayakta kalması, aile bağlarının güçlenmesinde en büyük rolü annelerimiz üstlenmişlerdir. Kültürlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılması ve yaşatılması annelerimizin emekleri sayesinde olmuştur. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) “Cennet annelerin ayakları altındadır”. Hadisi Şerifinden’den anlaşılacağı üzere bizlerin üstünde en büyük emeği olan annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Onları her zaman el üstünde tutmalı, gözlerinden düşecek bir tek damla göz yaşanın sebebi olmamalıyız. Annelerimizin kıymetini bir gün değil her zaman bilmeliyiz. Başta bu vatan uğruna evlatlarını toprağa vermiş şehit annelerimizin, ebediyete intikal etmiş annelerimizin, karşılıksız sevmenin yegane temsilcileri olan annelerimiz ve anne adaylarımızın Anneler gününü kutlarım.” diye belirtti.

