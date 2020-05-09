Rektör Şenocak’tan Engelliler Haftası mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 1016 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Şenocak, mesajıda, “Bir toplumun refah seviyesi o toplumun en kırılgan gruplarının olanakları üzerinden değerlendirilmelidir. Eşit hak ve özgürlüklere sahip olarak doğan insanların, tüm farklarına rağmen eşit olanaklar ve koşullar altında yaşayabilmeleri, insanlığın aklı ile geldiği demokratik ve eşitlikçi toplum merhalesinin en temel isteridir. Böyle bir yapı içinde toplumun yalnızca belirli kesimlerinin yücelip, diğerlerinin geri ve yoksun kalması düşünülemeyeceğinden sosyal devlet tüm kurumsal aygıtları ile dezavantajlı grupları kucaklamalı, onların engellerini kaldırarak diğer tüm yurttaşlarıyla aynı uygarlık yolunda yürümelerini sağlamalıdır. Engelli bireylerimizin kendilerine, çevrelerine ve topluma faydalı olabilecek, büyük değerler yaratabilecek bireyler olduklarına inanmak hem engelli dostlarımızın hem de tüm toplumun atması gereken ilk adımdır. Çünkü engellerin kalkması bir inanç meselesidir. İhtimali görmek olanaklı kılmanın tek yoludur. Buna olan inancımızı sağlamlaştırdıktan sonra yapılması gereken, idari yapılardan eğitim kurumlarına, sivil toplum örgütlerinden toplumun aslında birer engelli adayı olan tüm fertlerine kadar tek yürek olup şartları iyileştirmek için kolları sıvamaktır. Engellilerimizin kendi kendilerine yeten bireyler olarak insan onuruna yaraşır bir hayat sürmeleri zihinlerdeki engellerin kalkması ile mümkündür. 1016 Mayıs Engelliler Haftası’nın engelli bireylerimiz ve sorunlarına karşı hassasiyetin ve bilincin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum. Unutmasınlar ki inanmak, başarmaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.