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Profesör Çomaklı, Anadolu Üniversitesi senatosuyla vedalaştı

DHA

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıklayan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin senato üyeleriyle vedalaştı. Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, istifa ettiğini açıklamasının ardından Anadolu Üniversitesi senatosuyla bir araya geldi. Senato toplantısında istifa kararını paylaşan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğretim görevlileri ile de vedalaştı. Toplantı sırasında Anadolu Üniversitesi bünyesinde görev yapan birçok akademisyen ise istifa haberinden duydukları üzüntüyü dile getirirken, görevine devam etmesi...

Profesör Çomaklı, Anadolu Üniversitesi senatosuyla vedalaştı

<br>ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıklayan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin senato üyeleriyle vedalaştı.<br>Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, istifa ettiğini açıklamasının ardından Anadolu Üniversitesi senatosuyla bir araya geldi. Senato toplantısında istifa kararını paylaşan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğretim görevlileri ile de vedalaştı. Toplantı sırasında Anadolu Üniversitesi bünyesinde görev yapan birçok akademisyen ise istifa haberinden duydukları üzüntüyü dile getirirken, görevine devam etmesi yönünde destek verdi. Genç ve dinamik yapısıyla sürekli öğrencilerle bir arada bulunan Çomaklı´ya öğrencileri de sosyal medya hesapları üzerinden çok sayıda mesaj atarak görevi bırakmaması yönünde çağrıda bulundu.DHA-Eğitim Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)<br>2020-05-09 21:46:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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