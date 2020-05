Anneler Günü'nde çiçek satışları geçmiş senelere göre rekor kırdı Bu Anneler Günü'nün galibi yine ‘orkide’ oldu Çiçekçi Abdullah İpek: “Bu yıl talep her zamankinden daha fazla” “En çok tercih edilen tabii ki orkideler”

Anneler Günü’nün korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi çiçek satışlarının diğer senelere göre adeta rekor kırmasına sebep oldu.

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 24 ilde ilan ettiği sokağa çıkma kısıtlaması Anneler Günü’ne denk geldi. Hazırlanan genelge ile bu hafta sonu çiçekçilerin sadece evlere servis yapma koşuluyla açık olabileceği de belirtildi. Bu Anneler Günü'nde ekstra mesai yapan çiçekçiler, hafta sonu boyunca aralıksız çalıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kapalı olan alışveriş merkezlerinden hediye alamayan vatandaşlar da çiçeklere yöneldi. Her sene çiçek satışlarının fazla olduğu bu günde, satışlar geçmiş senelere göre daha da arttı. Adeta satışlar rekor seviyelere ulaşırken, birçok vatandaş sipariş vererek annelerine ve eşlerine çiçek yolladı. Bu sene en çok satılan çiçek orkide olurken, mevsimsel çiçekler de yoğun ilgi gördü.



“Bu yıl talep her zamankinden daha fazla”

Kardeşi Serdar İpek ile birlikte 22 yıldır çiçekçilik ile uğraşan Abdullah İpek, diğer senelere göre daha fazla çiçek satıldığını belirtti. En çok rağbet gören çiçek orkide olurken, “Yaklaşık 22 senedir bu işi yapıyoruz. Biz zaten müşterilerimiz gelemediği için telefon ile sipariş üstüne çalışıyoruz. Kendilerine fotoğraflarını çekip gönderiyoruz. Adreslerini alıp biz teslim edeceğiz birazdan. Bunun yanında ödemelerini havale şeklinde yapıyorlar. Bu yıl talep her zamankinden daha fazla. İnsanlar dışarı çıkamadığı için, alışveriş merkezleri de kapalı olduğu için herkes çiçeğe yöneldi. Biz de biraz hazırlıksız yakalandık diyebiliriz ama çoğunu da hallettik. Ekibimiz sağlam, servis ağında ve sipariş ağında çok iyiydik. Şu anda hiçbir problemimiz olmadı. Biz bu kesme çiçekleri mezattan alıyoruz. Diğer saksı çiçeklerini toptancıdan alıyoruz. Hepsinin temizliğini yaptıktan sonra ambalajlıyoruz. Görselliğini biraz daha arttırıyoruz ve satışa sunuyoruz. En çok tercih edilen tabii ki orkideler. Mevsimsel çiçekler, kesme çiçeklerimiz, papatyalar, güller, karanfiller bunların hepsi rağbet görüyor ama en çok orkideler satılıyor” dedi.

