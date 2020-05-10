Mahalle temizliği hafta sonunda devam etti

Tepebaşı Belediyesi ekipleri yol ve kaldırımları titizlik ile temizlediği çalışmaları hafta sonunda Şarhöyük, Zafer, Tunalı, Şirintepe, Kumlubel mahallelerinde gerçekleştirildi.

Mahallelerdeki çalışmalar kapsamında ekipler, yaya olarak görev yapan personelin yanı sıra süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile temizlik yapıyor. Bu hafta sonu itibari ile Şarhöyük, Zafer, Tunalı, Şirintepe, Kumlubel mahallelerinde yoğunlaştırılan çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyet ile karşılanıyor. Ekipler, belirlenen program çerçevesinde ilçe genelindeki mahallelerde çalışmalarına devam ederken, temizlik çalışmalarında Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadelede kullanılmasını tebliğ ettiği temizlik malzemeleri tercih ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de toplum sağlığı açısından çevre temizliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor ve vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor. Kaldırımlar, yollar ve mahallelerin, yaşam alanlarımızın önemli bir parçası olduğunu belirten yetkililer, çöp çıkarma vakti olan 19.0023.00 saatlerine uyulması gerektiğini hatırlatıyor.

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