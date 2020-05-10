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Akil Gençler Genel Başkanı’ndan ‘Geleceğe nefes ol’ çağrısı

İHA

Akil Gençler Genel Başkanı’ndan ‘Geleceğe nefes ol’ çağrısı

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, Tarım ve Orman Bakanlığının sağlık çalışanları için başlattığı ‘Geleceğe nefes ol’ kampanyasına destek çağrısında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya ile 81 ilde kurulan Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanları’na destekler sürüyor. Son olarak Akil Gençler Başkanı Delil Ateş, akil gençler olarak başlatılan kampanyaya olan desteklerini açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akil Gençler Genel Başkanı Ateş, yemyeşil bir Türkiye ve Dünya için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine değinerek, “Tarım ve Orman Bakanlığımız bugün de 81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanları kurup tam 1 milyon 61 bin 635 fidana her birinin adlarını vermektedir. Öncelikle bu anlamlı çalışmaların mimarları Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’i yürekten kutluyorum. Akil Gençler olarak 11 milyon fidanın toprakla buluşmasında üstlendiğimiz misyonu kahraman sağlık çalışanlarımız için dikilecek fidanlarda da üstleneceğiz. Ağaçlandırma alanında ülkemizde son 15 yıldır ciddi anlamda mesafe katedilmiştir. Yemyeşil bir Türkiye yemyeşil bir Dünya için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Korona virüs sürecinde bir kişi bile nefessiz kalmasın diye kendi canlarından vazgeçmeyi göze alıp çalışan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık çalışanlarımızın kahramanca mücadeleleri şimdiden ülkemizin tarih sayfalarında altın harflerle yerini almış bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı kurdu. Tam 1 milyon 61 bin 635 fidana her bir kahramanın ismi verildi. Sizleri de kahraman sağlık personelimiz adına bir fidan sahiplenerek veya bağışlayarak onlara teşekkür etmeye davet ediyoruz. Haydi Türkiye, hep birlikte geleceğe nefes olalım” ifadelerini kullandı.

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