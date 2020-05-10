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1 milyon öğrencinin sınav sonucu 1 günlük rekor sürede açıklandı Türk eğitim tarihinin en geniş kitlesel katılımlı online sınavının sonuçları rekor sürede belli oldu

İHA

Köklü açık ve uzaktan eğitim tecrübesiyle dünyanın ilk sıralarında yer alan Anadolu Üniversitesi, kısa sürede küresel pandemi ilan edilmesine neden olan yeni tip Koronavirüs tehlikesi nedeniyle büyük bir sorumluluk aldı.

1 milyon öğrencinin sınav sonucu 1 günlük rekor sürede açıklandı Türk eğitim tarihinin en geniş kitlesel katılımlı online sınavının sonuçları rekor sürede belli oldu

Köklü açık ve uzaktan eğitim tecrübesiyle dünyanın ilk sıralarında yer alan Anadolu Üniversitesi, kısa sürede küresel pandemi ilan edilmesine neden olan yeni tip Koronavirüs tehlikesi nedeniyle büyük bir sorumluluk aldı.
Bu doğrultuda Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavlarını internet tabanlı olarak gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi, birey ve toplum sağlığını korumak adına önemli bir çalışmaya imza attı. Türk eğitim tarihinin en geniş kitlesel katılımlı online sınavı olma niteliği taşıyan bu sınavın sonuçlarının açıklandığı müjdesini kişisel sosyal medya hesaplarından duyuran Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yaptığı paylaşıma 1 milyona yakın öğrencinin sınav sonucunun 1 günlük rekor sürede açıklandığı notunu düştü.
Küresel olarak eğitim alanında gerçekleşen dijital dönüşüm süreçlerinin öncüsü konumundaki Anadolu Üniversitesi, öğretim süreçleri için üretilen materyallerin dijital ortamlara taşınması noktasında güçlü bir alt yapı oluşturdu. Ayrıca yerli ve milli yazılımlar sayesinde Çevrimiçi Sınav Sistemini geliştiren Üniversite, uzaktan eğitim alanında büyük yenilikler ortaya koydu.

Veriler Türkiye sınırlarında tutuldu
“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak!” ilkesi ile hareket eden Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavlarında 1 milyona yaklaşan öğrencisinin sınavlarını kendi sunucu sistemi üzerinden gerçekleştirerek, verileri Türkiye sınırlılarında tuttu.

Anadolu Üniversitesi kendi bünyesinde 5 milli yazılım projesini hayata geçirdi
Kendi personelleri ile internet tabanlı olarak gerçekleşen sınav kapsamında 5 milli yazılım projesi geliştiren Anadolu Üniversitesi, söz konusu yazılımları sınav süresince başarıyla kullandı. Bu yazılımlarla geliştirilen sistem, sınav öncesinde gerçekleştirilen yük testlerinden sorunsuz geçerek siber atağa karşı birçok senaryo üzerinden test edildi. 20 gün boyunca sürekli olarak öğrencilerin erişimine açık olan Çevrimiçi Sınav Sistemi, her türlü siber atağı da engelledi.

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “1 milyon kişinin sınav sonucunu 1 günde açıklamak da nasip oldu”
Şahsi sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi öğrencilerle paylaşan Rektör Çomaklı, 5 milyona yakın derse ait sınav kağıdının Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılımlarla 1 gün içerisinde okunarak sisteme girişinin yapıldığını duyurdu. Anadolu Üniversitesi’nin kendi rekorunu kırdığına vurgu yapan Prof. Dr. Çomaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Anadolu Üniversitesi’nin milli çocuklarından, milli yazılımlarla rekor kırarak ayrılıyoruz. Açıköğretim Sistemi sınav sonuçları hayırlı olsun. 1 milyon kişinin sınav sonucunu 1 günde açıklamak da nasip oldu.”

İnternet tabanlı sınav sayesinde sınava girmeyen kişi sayısı önemli ölçüde azaldı
Bir önceki yılda fiziken sınava girme oranı ders başına yüzde 81’iken internet tabanlı sınavda bu oran yüzde 93’e çıktı. Yine bir önceki yılda fiziken sınava girme oranı öğrenci bazında yüzde 85’iken internet tabanlı sınavda bu oran yüzde 94 oldu. Bunun yanı sıra online sınav kararı açıklandıktan sonra ders materyallerinin kullanım sayısı yüzde 345 oranında, ders materyalleri için sisteme giriş yapan öğrenci sayısı ise yüzde 250 oranında artış gösterdi.

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