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Vali Özdemir Çakacak’ın “Engelliler Haftası” mesajı

İHA

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Engelliler Haftası" nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Özdemir Çakacak’ın “Engelliler Haftası” mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, “Engelliler Haftası” nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Vali Çakacak mesajında, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Devletimiz ve hükümetimiz, sosyal devlet olmanın vermiş olduğu sorumluluğun bir gereği olarak engellilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, hayatlarını başkalarına muhtaç olmadan sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla; mevzuat düzenlemeleri, eğitim imkânları ve istihdam olanakları sağlayarak, kendilerini toplumun bir parçası olarak benimsemelerine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda, engelli vatandaşlarımızın spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar pek çok alanda takdire şayan başarılara imza attıklarını görmekteyiz. Engellilerimize sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri şüphesiz toplumumuzu daha da güçlendirecektir. Bir ülkenin huzuru, ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir. Eskişehir Valiliği olarak engelli bireylerin hayata katılmalarının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere devletimiz tarafından verilen hizmetlerin kalitesini daha da artırmanın gayreti içindeyiz. İlimizdeki tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata rahatça katılımını sağlayarak Eskişehir’imizin engelli dostu bir kent olma konumunu daha da pekiştirmekteyiz. Bu duygularla Engelliler Haftası ile sınırlı olmamak kaydıyla tüm vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor; kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu bir ömür geçirmelerini diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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