Eskişehir'de Vefa gruplarından anlamlı ziyaret

<br>Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA) ESKİŞEHİR´de Vefa Sosyal Destek Grubu, şehit anneleri ile 100 yaş ve üzeri 44 anneyi evlerinde ziyaret edilerek Anneler Günü'nü kutladı. 1992 yılında Diyarbakır´da şehit olan Münür Yıldızak´ın annesi İsmehan Yıldızak ise, kendisini ziyaret eden ekiplerden oğlunun mezarına 2 aydır gidemediğini söyleyerek yardım talep etti.<br>İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı'nın koordinesinde Eskişehir´de şehit annelerinin yanı sıra 100 yaş ve üzeri olan 44 anne tespit edildi. Proje kapsamında Odunpazarı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 1992 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er Münür Yıldızak'ın Emek Mahallesi Taşkıner sokakta oturan İsmehan ve Tuhan Yıldızak çiftini evinde ziyaret etti. Ekipler İsmehan Yıldızak'a çiçek ve çeşitli hediyeler vererek Anneler Günü'nü kutladı. Şehit annesi İsmehan Yıldızak, koronavirüs salgını nedeniyle Vişnelik Hava Şehitliği'nde bulunan oğlunun mezarını 2 aydır ziyaret edemediğini söyleyerek, yardım istedi.<br>100 YAŞINDAKİ ANNEYİ ZİYARET ETTİLER<br>Odunpazarı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri daha sonra, İçişleri Bakanlığı ile Hz. Hatice Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen `Asırlık Çınarlar Projesi´ kapsamında Sakarya'da oluşturulan `Cennet Anneleri Ormanı´nda adına dikilen ağacın sertifikasını vermek için Emek Mahallesi'nde 100 yaşındaki Ümmügülsüm Uzun'un evine gitti. Ekipler, Uzun'a çiçek ve sertifikasını vererek gününü kutladı.<br>DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-05-10 16:48:58<br>

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