Başkan Kadir Bıyık’tan “Engelliler Haftası” mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Bıyık mesajında, “Engelliler haftası ise bir kutlama haftası değil farkındalık oluşturma günüdür. Özel gereksinimli insanlarımız hayatın içerisinde azimleriyle birçok başarıya imza atabilmişler ve daha nice başarılara imza atabileceklerini ispat etmişlerdir. Bizlerin üzerine düşen sosyal hayatın ve kurulu düzenlerin içinde özel gereksinimli bireylere engel teşkil eden tüm zorlukları ortadan kaldırmak ve onların hassas kalplerini anlayarak aynı hassasiyetle onlara yaklaşmak ve ruhlarına dokunmaktır. Arzumuz ve gayretimiz odur ki özel gereksinimli bireylerimiz sosyal hayatın içinde bizlerin eksikliğinden kaynaklanan engellere maruz kalmasınlar. Bilinmesini isterim ki onları engellerden uzak tutmak onlara faydalı olacak her işe canla başla koşmak ve bizlere ihtiyaçları olsun olmasın her daim yanlarında olarak üzerimize düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Bizler inanıyoruz ki en büyük engel sevgisizliktir. Engelliler Haftası münasebetiyle farkındalıklarımızın ve saygımızın artmasını dileyerek, özel gereksinimli bireylerimizin sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini diliyor onlara ve fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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