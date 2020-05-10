Başkan Ataç’tan annelere özel kutlama

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve engelli anneleri ile görüntülü özel görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Ataç, “Tüm annelerimiz bizim için değerli. Ancak şehit ve engellilerimizin anneleri, başımızın tacı” diye konuştu.

Şehit ve engelli anneleri ile görüntülü görüşme yaparak bir araya gelen Başkan Ataç, annelerin günlerini tebrik etti. Yaptığı görüşmelere ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Bugün tüm annelerimizin gününü kutlamak ile birlikte, özel annelerimiz için özel bir görüşme gerçekleştirdik. Şehitlerimizin ve engelli bireylerimizin anneleri ile görüntülü şekilde görüşmek, benim için çok değerliydi. Bugün bu şekilde karşılıklı konuşmak, onların hal ve hatırlarını sormak önemliydi ancak asıl önemli olan, 365 gün onların yanında olabilmek. Biz de yılın tüm zamanı onlara varlığımızı hissettirebilmek adına gayret ediyoruz. Neyse ki şehit ve engellilerimizin anneleri de bu gayretimizin farkında ve bizleri takdir ediyorlar. Tüm annelerimiz bizim için değerli. Ancak şehit ve engellilerimizin anneleri, başımızın tacı. Onların yükü oldukça ağır ve biz de bu yükü ne kadar hafifletebilirsek o kadar iyi. Bu özel gün vesilesi ile aramızdan ayrılmış annelerimizi saygı ile anıyor, tüm annelerimizin günlerini kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Ataç ile görüntülü görüşme yapan şehit ve engelli bireylerin anneleri de Başkan Ataç’a jestinden ve her zaman yanlarında olduğu için teşekkürlerini iletti.

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