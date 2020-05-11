Kaymakam Yılmaz’dan şehit annelerine ziyaret

Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz Anneler Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.

Anneler Günü dolayısıyla bir takım ziyaretler de bulunan Kaymakam Yılmaz, Şehit Jandarma Çavuş Cem İlkan’ın annesi Müsemma İlkan ve Şehit Piyade Komanda Onbaşı Tahsin Temel’in annesi Yaşariye Temel ile 100 yaş üstü olan Sıdıka Can ve Zeynep Günini’nin günlerini kutladı.

Ziyarette Kaymakam Yılmaz, annelere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kutlama mesajını ve selamlarını ileterek 'Anneler Günü’ne özel hazırlanan hediyeleri takdim etti.

Anneler de ziyaret ve hatırlanmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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