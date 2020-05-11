İlk kilit taşı teslimi yapıldı Kazım Kurt: “Ürettik, dayanıştık, kazanan da yine biz olduk”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İlk kilit taşı teslimi yapıldı Kazım Kurt: “Ürettik, dayanıştık, kazanan da yine biz olduk”

İHA

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Alpu Belediyesi ile 2019 yılında yaptıkları protokol kapsamında Alpu Belediyesi'ne vermeleri gereken kilit taşın ilk teslimatını gerçekleştirdi.

İlk kilit taşı teslimi yapıldı Kazım Kurt: “Ürettik, dayanıştık, kazanan da yine biz olduk”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Alpu Belediyesi ile 2019 yılında yaptıkları protokol kapsamında Alpu Belediyesi’ne vermeleri gereken kilit taşın ilk teslimatını gerçekleştirdi.
Odunpazarı Belediyesi, Alpu Belediyesi ile 2019 yılı Ağustos Ayı’nda yapmış olduğu protokol ile Alpu Belediyesi’nin atıl durumdaki Beton Taş Kilit Taş Üretim Tesisini kullanmaya başladı. Bu tesisi kullanarak ürettiği mal ve mamüller karşılığında Alpu Belediyesi’ne 2019 ve 2020 yılı için 22 bin metrekare kilit taş vermesi gereken Odunpazarı Belediyesi, ilk kilit taş teslimatını yaptı.

Ramazan bayramına kadar 5 bin metrekare kilit taş teslim edilecek
Alpu’da gerçekleşen kilit taş teslim törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller katıldı. Teslim töreninde konuşan Başkan Kazım Kurt, “Alpu Belediyemiz ile yapmış olduğumuz protokol gereği onlara ait olan taş üretim tesisini Eskişehir’e aldık ve taş üretmeye başladık. Şimdi bu ürettiğimiz taşlardan Alpu Belediyesi’nin payına düşen bölümü getiriyoruz. İlk partiyi teslim ettik, Ramazan Bayramına kadar 5 bin metrekare kilit taş teslim edeceğiz. Umarım her iki belediyemizin de halkına yararlı işler yaparız. Alpu Belediyesi ile belediyeler arasında dayanışmaya güzel bir örnek olduk. Ürettik, dayanıştık, kazanan da yine biz olduk. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Kazım başkana bu desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum”
Alpu Belediyesi’ne verdiği destek için Başkan Kazım Kurt’a teşekkür eden Gürbüz Güller, “Odunpazarı Belediyesi ile 20 Ağustos 2019 tarihinde yapmış olduğumuz protokol kapsamında bizim atıl durumda olan kilit taş fabrikamızı Odunpazarı Belediyemize devretmiştik. Protokol kapsamında 2019 yılında ürettikleri 10 bin metrekare kilit taş, 2020 yılında ise 12 bin metrekare kilit taşı almamız gerekiyordu. Sağ olsun Kazım Başkanımız bayram öncesinde bunun 5 bin metrekaresini sağladı. Umarım ilçemizin ihtiyaç duyulan bütün mahallelerinde bu kilit taşları kullanarak halkımızı memnun ederiz. Kazım Başkana da bu desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ne olmuştu?
Odunpazarı Belediyesi, belediyeler arası dayanışma örneğine imza atarak 20 Ağustos 2019’ da Alpu Belediyesi ile Alpu Belediyesine ait Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesisinin Odunpazarı Belediyesi tarafından kullanılması için protokol imzalanmıştı. Protokole göre Odunpazarı Belediyesi Alpu Belediyesi’nin Beton Taş Kilit Taş Üretim Tesis ve ekipmanlarını kullanarak kilit taşı üretecek, karşılığında ise Alpu Belediyesi’ne kilit taş verecekti. 5 yıl geçerli olan bu protokol kapsamında Odunpazarı Belediyesi; ürettiği mal ve mamüller karşılığında Alpu Belediyesi’ne 20192023 yılları arasında farklı miktarlarda kilit taş verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de berberler ve kuaförler hizmete başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de berberler ve kuaförler hizmete başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasını anlatan en güzel video Eskişehir'de boş sokakların havadan görüntüleri hayranlık uyandırdı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını anlatan en güzel ...
Eskişehir Türk Ocağı’nda ‘hayattan ne öğrendim’ Ramazan konferansı
YEREL HABERLER Eskişehir Türk Ocağı’nda ‘hayattan ne öğrendim’ ...
Sağlık Sen’den Hemşireler Haftası açıklaması
YEREL HABERLER Sağlık Sen’den Hemşireler Haftası açıklaması
Bereketi paylaşmanın huzuru Tepebaşı’nda
YEREL HABERLER Bereketi paylaşmanın huzuru Tepebaşı’nda
Prof. Dr. Uğur Bilge 12 Mayıs “Hemşireler Gününü” kutladı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Uğur Bilge 12 Mayıs “Hemşireler Gününü” ...
'Hayat yuvaya sığar' diye 3 bin kuş yuvası asıldı
YEREL HABERLER 'Hayat yuvaya sığar' diye 3 bin kuş yuvası asıldı
Eskişehir'de sokağa çıkma yasağı sebebiyle kurala uymayan 129 kişiye ceza
YEREL HABERLER Eskişehir'de sokağa çıkma yasağı sebebiyle kurala ...
Kuaförlerine kavuşan vatandaşlar mutluluklarını gizleyemedi Kuaför koltukları gülen yüzlerle doldu Kuaförüne kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Uğur Orman: “Şu an tarağı vurması bile bambaşka” “Çok mutluyum, tarif edilemez” Kuaför Hasan Yılmaz: “Sevgili gibi bir ilişkimiz var”
YEREL HABERLER Kuaförlerine kavuşan vatandaşlar mutluluklarını ...
Yüz binlerce gizli çölyak hastası var Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hasan Yavuz: "Çölyak hastalığı denebilmesi için kan testinin mutlaka pozitif olması ve kesin tanı için ince bağırsaklardan biyopsi alınıp sonucun da çölyak hastalığını ispat etmesi gerekiyor"
YEREL HABERLER Yüz binlerce gizli çölyak hastası var Gastroenteroloji Uzmanı Dr. ...
Evden çıkamayınca salatalık ve havuçtan piyano düzeneği kurdu Minik Ege’nin sebzeli piyanosu gerçeğini aratmadı Ege Yılmaz: "Korona virüs nedeniyle evde kalmaktan sıkıldım, ben de evde salatalıklar ve havuçlardan piyano yaptım"
YEREL HABERLER Evden çıkamayınca salatalık ve havuçtan piyano ...
Kaymakam Yılmaz’dan şehit annelerine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Yılmaz’dan şehit annelerine ziyaret
Başkan Ataç’tan annelere özel kutlama
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan annelere özel kutlama
Başkan Kadir Bıyık’tan “Engelliler Haftası” mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kadir Bıyık’tan “Engelliler Haftası” mesajı
Seyitgazi Kaymakamı Baytak, şehit annelerini evlerinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Seyitgazi Kaymakamı Baytak, şehit annelerini ...
Eskişehir'de Vefa gruplarından anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Eskişehir'de Vefa gruplarından anlamlı ziyaret
Vali Özdemir Çakacak’ın “Engelliler Haftası” mesajı
YEREL HABERLER Vali Özdemir Çakacak’ın “Engelliler Haftası” mesajı
Anneler Günü’nde şehit oğlunun kabrine gitmek istedi Korona yüzünden 2 aydır şehit oğlunun kabrine gidemeyen şehit annesinden duygulandıran sözler Şehit annesi İsmehan Yıldızak; “Benim yavrumun 15 günü kalmıştı, sabah şehit haberini alınca çok yandım"
YEREL HABERLER Anneler Günü’nde şehit oğlunun kabrine gitmek ...
Eskişehir Sanayi Odası’ndan Anneler Günü sürprizi
YEREL HABERLER Eskişehir Sanayi Odası’ndan Anneler Günü sürprizi
1 milyon öğrencinin sınav sonucu 1 günlük rekor sürede açıklandı Türk eğitim tarihinin en geniş kitlesel katılımlı online sınavının sonuçları rekor sürede belli oldu
YEREL HABERLER 1 milyon öğrencinin sınav sonucu 1 günlük rekor ...
Odunpazarı’ndan berber ve kuaförlere dezenfektan, koruyucu siperlik ve maske desteği
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan berber ve kuaförlere dezenfektan, ...
Seyitgazi Vefa Sosyal Destek Grubu hizmetlerine aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Seyitgazi Vefa Sosyal Destek Grubu hizmetlerine ...
Sokak hayvanlarına her gün su ve yemek veriyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına her gün su ve yemek veriyor
Vatandaş kapıya kadar hizmetten çok memnun "Siz evde kalın biz istekleriniz geri çevirmeyiz"
YEREL HABERLER Vatandaş kapıya kadar hizmetten çok memnun "Siz evde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X