Eskişehir Türk Ocağı’nda ‘hayattan ne öğrendim’ Ramazan konferansı

Eskişehir Türk Ocağı tarafından düzenlenen 2020 Ramazan konferanslarının konuğu Prof. Dr. Orhan Arslan oldu.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi, Tarım Bakanlığı müsteşarı ve en son Ankara Gazi Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Prof. Dr. Orhan Arslan; Eskişehir Türk Ocağı tarafından düzenlenen konferansa konuk olarak katıldı ve ‘hayattan ne öğrendim’ konferansı verdi.

Prof. Dr. Orhan Arslan; Eskişehir Türk Ocağı’nın resmi youtube hesabından canlı olarak verdiği konferansta, ‘’200 maddeden sadeleştirerek 20 maddeye indirdiğim ‘hayat deneyimlerimi’ işte bu sözlerle aktardım: ‘Hayat ne? Ben kimim, bu hayata niçin geldim ve ne yapmalıyım? diyerek hayatın farkında olmanın gerekliliğini öğrendim. Son nefesimizi verince değil, öğrenmeyi bırakınca öleceğimizi fark ettim. Bu sorgunun tabi sonucu olarak öğrenmeyi öğrenmenin; insanın başıboş olmadığının farkına varmasıyla karar kılacağı doğru istikamet olduğunu öğrendim. Muttaki olmanın, takvanın tam karşılığının bu farkındalıkla gelişecek ‘sorumluluk bilinci olduğunu’ öğrendim. İnsan son nefesini verince değil, öğrenmeyi bırakınca ölür. Evlilikte eş seçmenin, kiminle ve nasıl biriyle evlenileceğinin hayatta verilen en önemli karar olduğunu öğrendim. İyi sosyal ilişkilerin ve samimi dostlara sahip olmanın mutluluk ve sağlık kaynağı olduğunu öğrendim’’ dedi.

Prof. Dr. Orhan Arslan, ‘’Değişimin hayatın temel ögelerinden olduğu öğrendim. Hayata her an hazır olmayı, talihin bile hazır olanlara güleceğini, hazır değilsen hiçbir şeye sahip olunamayacağını öğrendim. İbadetlerin yönetmeyi öğrettiğini: namazın vakti, zekâtın serveti, haccın kitleyi, orucun sağlığı ve şehveti, cihadın gayreti yönettiğini öğrendim. Sıkıntı ve dertlerin, gelişmem için birer rahmet olduğunu, dertsiz adam olmayacağını, varsa da adam sayılmayacağını öğrendim. Sabrın, kuş gibi oturup beklemek değil, savaşarak direnmek olduğunu öğrendim. Risk almayı öğrendim. Her şeyin bir riski olduğunu, riske girmeyenin ilerleyemeyeceğini, kaplumbağanın bile ilerlemek için boynunu dışarı çıkarmak zorunda olduğunu öğrendim’’ dedi.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, ‘’2020 Ramazan konferanslarının üçüncüsünde Prof. Dr. Orhan Arslan ve hayat üzerine, deneyimlerinden istifade ettiğimiz bir görüşme gerçekleştirdik’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.