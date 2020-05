Açıköğretim sistemi yurt dışı programlarında online sınav heyecanı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilk günden beri her alanda mücadelesini sürdüren Anadolu Üniversitesi, birey ve toplum sağlığını tehlikeye atmamak adına büyük bir sorumluluk üstlendi.

Bu doğrultuda aldığı kararlarla, Türk eğitim tarihinin en geniş katılımlı online sınavı olma niteliği taşıyan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavlarını başarıyla tamamlayan Anadolu Üniversitesi, yurt dışı programlarındaki öğrenciler için de aynı olanakları tanıyarak sınava girmelerini sağlıyor. Yurt dışındaki öğrenciler sosyal izolasyon ortamında güvenle sınavlarına giriyor

Koronavirüs salgınının küresel boyutta olması dolayısıyla, yurt dışı programlarından faydalanan öğrencileri unutmayan Üniversite yönetimi, 916 Mayıs tarihleri arasındaki sınav takviminde değişiklik yapmadı. Gerçekleşmesi planlanan sınav oturumlarına sosyal izolasyon ortamında güvenle giren öğrenciler, kişiye özgü olarak hazırlanan soru setlerini tıpkı Türkiye’de olduğu gibi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılımlarla Çevrimiçi Sınav Sistemi üzerinden cevaplandırıyor. Tüm öğrencilerin eşit şartlar altında sınava girmesi için gereken her şeyin yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Öğrencilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli, yurt dışı programlarında bulunan öğrencilerimizi mağdur etmemek adına yaptığımız çalışma başarılı bir şekilde devam ediyor. Tüm olanaklar onlar için de geçerli” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.