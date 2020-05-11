Anadolu Üniversitesi 17 üniversiteye uzaktan öğretim altyapısı sağladı

Açık ve uzaktan öğretimde yarım asırlık tecrübesiyle dünyanın ilk sıralarında yer alan Anadolu Üniversitesi, küresel pandemi tedbirleri nedeniyle ülke genelinde uzaktan eğitime geçilmesinin ardından, 17 üniversiteye uzaktan eğitim desteği sağladı. Uzman kadrosu ve güçlü alt yapısıyla ürettiği zengin eğitsel içerikleri dijital ortamlar üzerinden öğrencileriyle paylaşan Anadolu Üniversitesi, oluşan salgın döneminde birikimini bu kez başka üniversitelerle paylaştı.



Öğrenme Yönetimi Sistemi’nin, Türkiye’de merkezi bir sistem olabilmesi için sürekli olarak geliştirmeler yapılıyor

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın göreve gelmesiyle hız verdiği dijitalleşme alanındaki çalışmalardan en önemlisi olma niteliğini taşıyan ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yaklaşık iki yıldır üzerinde çalışılan yerli ve milli yazılım, Türkiye’de merkezi bir Öğrenme Yönetimi Sistemi oluşturulması amacını taşıyor. BAUM tarafından geliştirilen Öğrenme Yönetimi Sistemi üzerinden üniversitelere sağlanan destek, güvenli ve kesintisiz yüksek internet trafiği sunabiliyor. Üniversiteleri böyle bir sistemin satın alınması durumunda oluşacak maddi yükten kurtaran Anadolu Üniversitesi, aynı zamanda yüksek kalite standardında, güncel eğitsel içeriklere ulaşılması yönünde başka kurumlara sağladığı imkânlarla ön plana çıkıyor. “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak!” ilkesi ile kendi sunucuları üzerinden geliştirdiği yerli ve milli yazılım hizmeti ile üniversite, öğrencilere ilişkin verilerin yurt dışına çıkışının da önüne geçiyor.

Konu hakkında görüş bildiren Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak, sadece tek bir kurum adına değil birçok kuruma fayda sağlaması hedeflenen Öğrenme Yönetimi Sistemi’nin, Türkiye’de merkezi bir sistem olabilmesi için sürekli olarak geliştirmeler yapılıyor.” dedi.



Toplam 24 bin 499 ders Öğrenme Yönetimi Sistemi üzerinden yürütülüyor

Mevcut durumda Adıyaman Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Alanya Alâeddin Keykubat Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne ait toplam 24 bin 499 ders senkron ve asenkron olarak Öğrenme Yönetimi Sistemi üzerinden yürütülüyor. Bu üniversiteler dışında 10 üniversite ile de ders tanımlamaları yapılarak sisteme katılım sürecine başlanması yönündeki çalışmalar hızla ilerliyor.

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