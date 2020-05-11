Eskişehirspor Korona testine girdi

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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları Korona virüs testine girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in liglerin 121314 Haziran tarihlerinde başlayacağını açıklamasıyla birlikte kulüpler hazırlıklara başladı. Bu kapsamda Eskişehirspor’da teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları Korona virüs testine tabii tutuldu. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yapılan Korona virüs testleri devam ediyor. Korona virüs testine giren siyahkırmızılıların sonuçları yarın açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte siyahkırmızılı takım, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde antrenmanlarına yarın başlayacak.

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