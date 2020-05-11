TÜİK işsizlik verilerini değerlendiren ESO Başkanı Kesikbaş; "İşsizliğin artmaması için sanayici ve devlet elini taşın altına koydu"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TÜİK işsizlik verilerini değerlendiren ESO Başkanı Kesikbaş; "İşsizliğin artmaması için sanayici ve devlet elini taşın altına koydu"

İHA

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, TÜİK tarafından açıklanan işsilik verilerinin iyi okunması gerektiğini belirterek, "İşsizliği azaltmak kamu ve özel sektörün en büyük görevlerinden biridir. Elbirliği ile birlik ve beraberlikle bu süreçleri atlatacağız" dedi.

TÜİK işsizlik verilerini değerlendiren ESO Başkanı Kesikbaş; "İşsizliğin artmaması için sanayici ve devlet elini taşın altına koydu"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, TÜİK tarafından açıklanan işsilik verilerinin iyi okunması gerektiğini belirterek, "İşsizliği azaltmak kamu ve özel sektörün en büyük görevlerinden biridir. Elbirliği ile birlik ve beraberlikle bu süreçleri atlatacağız” dedi.
TÜİK verilerine işsiz sayısı 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile yüzde 15,4 oldu. Açıklanan veriler hakkında değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “TÜİK tarafından açıklanan verileri hep birlikte iyi okumalıyız. Ocak ve Şubat ayı yıla iyi başlamıştık. Bunun sonuçlarını işsizlik oranlarında da görüyoruz. Mart ayı ile başlayan salgın sürecinde şubat ayı verilerini arıyor olacağız. Sanayicilerimiz ve devletimiz işsizliğin yaşanmaması için ellerini taşın altına koydular. Bu salgın sürecini ise iyi yönetiyoruz. Ancak sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. İşsizliği azaltmak kamu ve özel sektörün en büyük görevlerinden biridir. Elbirliği ile birlik ve beraberlikle bu süreçleri atlatacağız” dedi.

İstihdam yüzde 43,1
Öte yandan TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 602 bin kişi azalarak 26 milyon 753 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 43,1 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet sektöründe 183 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 15,5'i tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 58,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Kayıt dışı yüzde 30
Şubat 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 puan azalarak yüzde 30,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puan azalarak yüzde 20,2 oldu.

1564 yaşta işsizlik yüzde 13,9
1564 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalışla yüzde 13,9, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,4 puanlık azalışla yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla yüzde 47,6, işgücüne katılma oranı ise 2,6 puanlık azalışla yüzde 55,4 oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Parklarda ilaçlama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Parklarda ilaçlama çalışması sürüyor
Eskişehirspor Korona testine girdi
YEREL HABERLER Eskişehirspor Korona testine girdi
Anadolu Üniversitesi 17 üniversiteye uzaktan öğretim altyapısı sağladı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi 17 üniversiteye uzaktan öğretim ...
Açıköğretim sistemi yurt dışı programlarında online sınav heyecanı
YEREL HABERLER Açıköğretim sistemi yurt dışı programlarında online ...
Başkan Ataç’tan hemşirelere görev başında kutlama
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan hemşirelere görev başında kutlama
Berberler ve kuaförler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Berberler ve kuaförler dezenfekte ediliyor
Kaliteli ürün için ağaçlar aşılanıyor Meyve üreticisi Ertem Taşkın; "Amacımız daha çok kaliteli ve verimli ürün elde etmek"
YEREL HABERLER Kaliteli ürün için ağaçlar aşılanıyor Meyve üreticisi ...
Eskişehir'de berberler ve kuaförler hizmete başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de berberler ve kuaförler hizmete başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasını anlatan en güzel video Eskişehir'de boş sokakların havadan görüntüleri hayranlık uyandırdı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını anlatan en güzel ...
Eskişehir Türk Ocağı’nda ‘hayattan ne öğrendim’ Ramazan konferansı
YEREL HABERLER Eskişehir Türk Ocağı’nda ‘hayattan ne öğrendim’ ...
Sağlık Sen’den Hemşireler Haftası açıklaması
YEREL HABERLER Sağlık Sen’den Hemşireler Haftası açıklaması
İlk kilit taşı teslimi yapıldı Kazım Kurt: “Ürettik, dayanıştık, kazanan da yine biz olduk”
YEREL HABERLER İlk kilit taşı teslimi yapıldı Kazım Kurt: “Ürettik, ...
Bereketi paylaşmanın huzuru Tepebaşı’nda
YEREL HABERLER Bereketi paylaşmanın huzuru Tepebaşı’nda
Prof. Dr. Uğur Bilge 12 Mayıs “Hemşireler Gününü” kutladı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Uğur Bilge 12 Mayıs “Hemşireler Gününü” ...
'Hayat yuvaya sığar' diye 3 bin kuş yuvası asıldı
YEREL HABERLER 'Hayat yuvaya sığar' diye 3 bin kuş yuvası asıldı
Eskişehir'de sokağa çıkma yasağı sebebiyle kurala uymayan 129 kişiye ceza
YEREL HABERLER Eskişehir'de sokağa çıkma yasağı sebebiyle kurala ...
Kuaförlerine kavuşan vatandaşlar mutluluklarını gizleyemedi Kuaför koltukları gülen yüzlerle doldu Kuaförüne kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Uğur Orman: “Şu an tarağı vurması bile bambaşka” “Çok mutluyum, tarif edilemez” Kuaför Hasan Yılmaz: “Sevgili gibi bir ilişkimiz var”
YEREL HABERLER Kuaförlerine kavuşan vatandaşlar mutluluklarını ...
Yüz binlerce gizli çölyak hastası var Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hasan Yavuz: "Çölyak hastalığı denebilmesi için kan testinin mutlaka pozitif olması ve kesin tanı için ince bağırsaklardan biyopsi alınıp sonucun da çölyak hastalığını ispat etmesi gerekiyor"
YEREL HABERLER Yüz binlerce gizli çölyak hastası var Gastroenteroloji Uzmanı Dr. ...
Evden çıkamayınca salatalık ve havuçtan piyano düzeneği kurdu Minik Ege’nin sebzeli piyanosu gerçeğini aratmadı Ege Yılmaz: "Korona virüs nedeniyle evde kalmaktan sıkıldım, ben de evde salatalıklar ve havuçlardan piyano yaptım"
YEREL HABERLER Evden çıkamayınca salatalık ve havuçtan piyano ...
Kaymakam Yılmaz’dan şehit annelerine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Yılmaz’dan şehit annelerine ziyaret
Başkan Ataç’tan annelere özel kutlama
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan annelere özel kutlama
Başkan Kadir Bıyık’tan “Engelliler Haftası” mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kadir Bıyık’tan “Engelliler Haftası” mesajı
Seyitgazi Kaymakamı Baytak, şehit annelerini evlerinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Seyitgazi Kaymakamı Baytak, şehit annelerini ...
Eskişehir'de Vefa gruplarından anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Eskişehir'de Vefa gruplarından anlamlı ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X