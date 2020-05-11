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Sosyal mesafe ve yüzde 50 kapasite ile taşımacılık denetimi İl Emniyet Müdürlüğünün Korona virüs mesaisi devam ediyor Trafik polisleri bin 753 personel servisini denetledi

İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, Korona virüsün (Covid19) bulaş riskini azaltmak için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Son olarak, Trafik Denetme Şube Müdürlüğü ekiplerince servislerindeki sosyal mesafe kuralları ve yüzde 50 kapasiteli personel taşımacılığı denetlendi.

Sosyal mesafe ve yüzde 50 kapasite ile taşımacılık denetimi İl Emniyet Müdürlüğünün Korona virüs mesaisi devam ediyor Trafik polisleri bin 753 personel servisini denetledi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, Korona virüsün (Covid19) bulaş riskini azaltmak için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Son olarak, Trafik Denetme Şube Müdürlüğü ekiplerince servislerindeki sosyal mesafe kuralları ve yüzde 50 kapasiteli personel taşımacılığı denetlendi.
Fiziksel temas, hava yolu ve benzeri yollarla hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya'da hızlı şekilde yükselen Korona virüs (Covid19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sürüyor. Sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması amacıyla alınan tedbirler kapsamında il merkezinde faaliyet gösteren tüm toplu taşıma araçları ile personel servis araçlarının yüzde 50 kapasite ile yolcu almaları, araç içinde oturan yolcuların sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri kararlaştırılarak uygulamalara devam ediliyor.
Bu kapsamda, kentte bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve diğer sanayi bölgelerinde bulunan iş yerlerine personel taşımacılığı yapan servis araçları hazırlanan planlar doğrultusunda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin farklı bölgelerinde sıklıkla denetlenerek, yüzde 50 kapasite ve sosyal mesafe kuralına uygun servis taşımacılığı yapılması sağlanıyor.
Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Korona virüs tedbirleri başlangıcından günümüze kadar bin 753 araç kontrol edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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