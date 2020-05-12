Kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 53 bin lira ceza

<br>ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 17 kişiye, toplam 53 bin 550 lira ceza kesildi. İş yeri mühürlenirken, sahibi Yüksel S. hakkında `kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak´ suçundan soruşturma başlatıldı.<br>Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriye Mahallesi´ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Savcılık izniyle baskın yapan polis ekipleri, 17 kişiyi kumar oynarken yakaladı. İş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilirken, sahibi Yüksek S. hakkında `kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak´ suçundan soruşturma başlatıldı.<br>Kumar oynarken yakalanan 17 kişiye ise 'koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları' için 3 bin 150´şer liradan toplam 53 bin 550 lira para cezası kesildi.<br>17 kişiden Ersin D.´nin 2 ayrı suçtan arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-<br>2020-05-12 11:29:09<br>
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