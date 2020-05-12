Engelli çocukların anneleri unutulmadı 25 ailenin yaşam öyküsü kayda alındı

Sarıcakaya Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve eşi Atiye Çam’ın koordinatörlüğünde engelli çocukların annelerine yönelik farkındalık oluşturabilmek amacıyla yaşam öyküleri ele alındı.

Engelli çocukların annelerinin yaşam öykülerinin ele alındığı çalışmada, 1016 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası ve Anneler Günü kapsamında ilçedeki Beyköy, Dağküplü, Düzköy, İğdir, Kapukaya, Laçin, Mayıslar mahalleleri ile merkez de dahil olmak üzere 25 aile tek tek ziyaret edildi. Gerçekleşen ziyaretlerde, gelen talep ve öneriler kayıt altına alındı. Engelli çocuklara sahip annelerin Anneler Günü'nü de kutlayan Atiye Çam, yaşam öykülerinde zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.



Ailelere özel mektup

Aileler için özel olarak ‘Meleğinden dünyanın en özel ve güzel annesine’ başlıklı bir mektup yazan Atiye Çam, “Engelli çocuklara sahibi olan annenin yükü bizlere oranla daha da ağırdır. Onların hepsi de omuzlarında dağlarca yük taşıyabilen güçlü annelerdir. Bitmek bilmeyen enerjileri ve sabırlarıyla yuvasını ayakta tutabilen, anneliğin kutsal görevi ve sevgisinin yüreklerine nakşedildiği kişilerdir. Çoğu zaman yalnız bırakılan, sosyal yaşamı sıfırlanan, dışlanan, çareyi Yaradana sığınmakta bulan annelerdir onlar. Engel nedir anne? Asıl engel bedende mi, yürekte mi, yoksa zihinlerde engelleri aşamayan düşüncelerde mi? Ben yüreği engel tanımayan melek olarak gönderildim anne. Sen ise meleklerin bile kıskandığı kanatsız meleksin gözümde anne” ifadelerini kullandı.



"Bizlerin tarif edemeyeceği duygu"

Fedakar annelerin engelli çocuklarını büyütürken asla bir gece dahi olsun derin ve aralıksız uyku uyumadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Hüseyin Çam da, “Asıl fedakar annelerimiz silersiniz. Bizler sadece yüzeysel sizlerin yaşantılarını gözlemleyebiliyoruz. Perde arkasında yaşadığınız zorluk ve sıkıntıları sizler daha iyi biliyorsunuz. Çocuklarınızın gözleri görmese de, kulakları işitmese de, el ele çayırlarda çimenlerde koşturmasa da annelik duygusu ve şefkati bizlerin tarif edemeyeceği bir şeydir” şeklinde konuştu.

Engelli ailelere destek konusunda neler yapabileceklerini tespit edebilmek amacıyla böyle bir çalışma içerisinde bulunduklarını aktaran Başkan Çam, “Toplum olarak bize düşen görevler de elbette vardır. Engelli birey denince çoğumuzun zihninde acınacak birey imajı canlanıyor. Hepimiz engelli adayıyız derken bile aslında engelli olmanın sıkıntılı, düşkünlük içeren bir hal olduğunu vurgulamış oluyoruz bir bakıma. Fakat bizim asıl yapmamız gereken şey, engelliler için yasaların emrettiği görevleri yapmaktan, ayrımcılıktan, ötekileştirmekten ve ön yargılardan arınmış bir bakış açısı geliştirmek olmalıdır” şeklinde konuştu.

Öte yandan yapılan konuşmaların ardından günün önemine istinaden ailelere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.