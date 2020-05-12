Demiryollarında ilaçlama yapılacak; 10 gün adreslere yaklaşmayın Otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacak; vatandaşlara, “oralara yaklaşmayın” uyarısı

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs1 Haziran 2020 tarihleri arasında; KonyaAkşehir, AkşehirAfyon, AfyonDumlupınar, AfyonDinar, DinarKaklık, DinarGümüşgünBurdur, GümüşgünBozönüIsparta, AfyonKütahya, KütahyaEskişehir, KütahyaTavşanlıTunçbilek, TavşanlıDursunbey, DursunbeyBalıkesir istasyonlarında ve istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı ve bu süreçte vatandaşların 10 güne kadar oralara yaklaşmaması gerektiği duyuruldu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur” dedi.



İlaçlama tarihleri ve güzergâhı

Açıklamasında hangi günlerde nerelerde bu ilaçlama yapılacağı konusunda da bilgi verdi.

Açıklamaya göre; 14 Mayıs tarihinde KonyaAkşehir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 15 Mayıs tarihinde AkşehirAfyon arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 16 Mayıs tarihinde AfyonDumlupınar arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 17 Mayıs tarihinde AfyonDinar arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 18 Mayıs tarihinde DinarKaklık arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 19 Mayıs tarihinde DinarGümüşgünBurdur arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 20 Mayıs tarihinde GümüşgünBozanönüIsparta arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 28 Mayıs tarihinde AfyonKütahya arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 29 Mayıs tarihinde KütahyaEskişehir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 30 Mayıs tarihinde KütahyaTavşanlıTunçbilek arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 31 Mayıs tarihinde TavşanlıDursunbey arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 1 Mayıs tarihinde DursunbeyBalıkesir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında ilaçlama yapılacaktır.

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