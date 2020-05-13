Eskişehirspor’da pozitif vakaya rastlanmadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, futbolcular, teknik ekip, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanlarına yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Eskişehirspor’da 2 gün önce futbolculardan teknik ekibe kadar bütün çalışanlara korona virüs testine yapılmıştı. Siyahkırmızılı camia, resmi internet sitesinden korona testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. Eskişehirspor’dan yapılan açıklama, "Kulübümüz yönetim kurulu üyeleri, tüm oyuncularımız, teknik ekibimiz ile idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza yapılan Covid19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Diğer yandan Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bugün saat 17.00’de sosyal mesafe kuralları dahilinde antrenmanlara başlayacak.
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