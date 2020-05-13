Çocuklar 4 saatlik iznin keyfini çıkardı Serkan Akkaya: “Biz sevinçliyiz ama çocuklarımız daha sevinçli”

Korona virüs nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağında bugün 014 yaş grubuna saat 11.00 ve 15.00 arasında izin verilirken, çocuklar temiz havanın tadını çıkardı.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Salgınla mücadelede Türkiye yeni bir döneme girerken, günlük vaka sayısındaki azalma nedeniyle geçtiğimiz günlerde ilk normalleşme adımları atıldı. AVM’ler ve kuaförlerin tedbirlere uymak kaydıyla açılmasının ardından bugün de 014 yaş arası çocuklara 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Uzun bir sürenin ardından ilk defa sokağa çıkan çocuklar, güneşli havanın ve özgürlüğün tadını çıkardı. Bisiklet, kaykay ve patenleriyle parklarda dolaşan çocuklar, temiz havayı solumanın mutluluğunu yaşadı.



“Günlerdir evde olmak çok zordu”

Eskişehir’de babası ile birlikte temiz hava almak ve egzersiz yapmak için Kanlı Kavak parkına giden 9 yaşındaki Cenk Akkaya, “Günlerdir evdeyim. Dışarı çıkamıyordum ve benim için çok zor oldu. Evde kalmak zorunda olduğum için, evde egzersiz ve spor yapıyordum. Bugün de bize serbest olduğu için dışardayım. Oyun oynayacağım ve spor yapacağım” diye konuştu.



“Biz sevinçliyiz ama onlar daha sevinçli”

Oğlunu hareket etmesi ve enerjisini atması için dışarı çıkardığını ifade eden baba Serkan Akkaya, 4 saatlik iznin çocuğu için çok iyi olduğunu söyledi. Çocuklarının evde çok sıkıldığını söyleyen Akkaya, “Bugün devletimizin 014 yaş grubu için sokağa çıkma kısıtlamasında bir esneme oldu. Biz de bu güzel havayı değerlendirdik ve onları temiz hava almaya çıkardık. Biz sevinçliyiz ama onlar daha sevinçli. Yaklaşık 40 gündür evdeler. Bu şansı güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. İnşallah bu günleri atlatırız ve çocuklarımızı daha çok dışarı çıkarabiliriz. Haftaya da olacak herhalde bu durum. Oğlumla beraber bir hava alalım dedik, enerji atmaya çıktık. Bu günler biraz zor geçti. Çocuklar çok sıkıldı. Bizler de onlarla birlikte sıkıldık ama şu anda gerçekten çok mutluyuz. Günün tadını çıkartıyoruz. Saatin ve zamanın tadını çıkarıyoruz” dedi.

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