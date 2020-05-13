ESO’nun mesleki eğitim merkezi örnek oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Online Toplantısı’na katılan Eskişehir Sanayi Odası, kurulum çalışmaları devam eden “Eskişehir Sanayi OdasıMesleki Eğitim Merkezi” hakkında bilgiler verdi.

Başarılı çalışma örneği olarak katılımcılarla paylaşılması istenen Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nin detayları hakkında bilgi veren ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk proje süreci konusunda bir sunum yaptı. TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve SanayiTicaret Odalarından katılımın olduğu toplantıda ayrıca farklı illerde gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışmaları da aktarıldı. Bu bağlamda, Covid19 döneminde Eskişehir Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan maske üretim faaliyetleri de katılımcılarla paylaşıldı.



İhtiyacı karşılayacak

ESO tarafından kurulmakta olan “Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi” ile Eskişehir sanayisinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan olan CNC, Endüstriyel Otomasyon, Kaynak Teknolojileri, Plastik İşleme ve Endüstriyel Tasarım konularında bölge gereksinimlerini karşılayabilecek, modern ve işlevsel bir merkez oluşturulması amaçlanıyor.



Yenilikçi merkez

Kurulacak olan merkez ile Eskişehir sanayinin yarısından fazlasını temsil eden havacılık, raylı sistemler, beyaz eşya imalat, makine imalat, metal eşya, plastik kalıp ve işleme sektörleri için tasarımda ve üründe yenilikçilik, üretimde verimlilik ve insan kaynağında kalifiye gibi unsurların geliştirilmesi, bu yolla il sanayinin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

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