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Eskişehir´de çocuklar meydanlar ve parkları doldurdu

DHA

Eskişehir´de çocuklar meydanlar ve parkları doldurdu

<br>Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de haftalar sonra, verilen izin ile  4 saatliğine sokağa çıkan 0-14 yaş arası çocuklar, parklar ve meydanlarda gönüllerince eğlendi.<br>İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklara verilen 4 saatlik izinle birlikte, bugün parklar ve meydanlar çocuklarla doldu. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocuklar gönüllerince eğlendi. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte, çocukların yanı sıra anne babaların da mutlu olduğu gözlendi. Ailesiyle birlikte Hatboyu Caddesi´nde yürüyen Ceylin Su Armatlı (7), "Sokağa çıktığım için çok mutluyum. Bisiklet sürmeye çıktım, bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarımı çok özledim, okula dönmek istiyorum" dedi.<br>Oğlunu sokağa çıkaran baba Hamit Taşçı da yaklaşık 2 aydır koronavirüs nedeniyle evde olduklarını ifade ederek, "Oğlumla beraber sokağa çıktık. Yaklaşık iki aydır evdeydi, şimdi çıkardık. Biraz gezdireceğim. Sabah çok heyecanlıydı. Saat 11'e 5 kala `Baba çıkalım mı?´ dedi. `Bir 5 dakikamız daha var bekleyelim´ dedim. Suyumuzu tabletimizi aldık çıktık sokağa" diye konuştu. Torununu sokağa çıkaran Nevzat Göçmen ise çocukların günü çok iyi geçirdiklerini söyledi. Göçmen, "Torunum ve eşimle beraber böyle bir günü değerlendirmek için dışarı çıktık. Annesi babası çalıştığı için dolaştırma görevi bize düştü. İyi bir gün geçirsinler diye çıktık. Umarım bundan sonra da devamı gelir" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Caner AKSU<br>2020-05-13 17:35:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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