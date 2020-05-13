Eskişehirspor antrenmanlara başladı

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Eskişehirspor, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglere verilen aranın ardından hazırlıklarına bugün başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, lig hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor. Siyahkırmızılı ekip, korona virüs salgını dolayısıyla uzun bir süre sonra takım olarak bugün antrenmana çıktı. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde toplanan takım, 2 gruba ayrılarak antrenmana başladı. Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde hazırlıklarını sürdüren EsEs, aktivasyon koşusu yaptı. Sosyal mesafe kurallarına uyan futbolcular koşunun ardından idmanı noktaladı.

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