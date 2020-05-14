İshalde en etkili korunma el hijyeni " Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uluğ: " Enfeksiyon hastalıklarının oluşması ve bulaşmasını önlemede en etkili korunma yöntemi el hijyenidir"

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uluğ, “Enfeksiyon hastalıklarının oluşması ve bulaşmasını önlemede en etkili korunma yöntemi el hijyenidir. Su ve sabun en klasik el temizleme yöntemidir, bol su ve sabunla en az 10 saniye el yıkanmalıdır” dedi.

Dr. Mehmet Uluğ ishal, kusma ve gribal enfeksiyonlar hakkında bilgi verdi. Yaz aylarında ishal vakalarının daha çok görüldüğünü aktaran Dr. Uluğ, ishali şöyle tanımladı: “Bağırsak sistemimizin altı kısımlarının çeşitli sebeplerle besinin emilememesi sonucunda dışkının sulu bir şekilde dışarı atılmasıdır. Dışkılama sayısı 3’ün üzerine çıktıysa, kıvamı su gibi, sümüksü ya da kan varsa, karın ağrısı ve kusma ile birlikte seyrediyorsa hemen bir doktora başvurmalıyız."

"İshaller bulaşıcı olabilir"

İshallerin genelde bulaşıcı olduğunu belirten Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uluğ, “Son dönemde yetişkinlerde rota virüsü ishallerini daha çok görmeye başladık. Umumi tuvaletlerin kullanılması ishalin bulaşma nedenlerinden biridir” dedi. İshal olmamak için el hijyeninin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Uluğ, “Tuvalet sonrası eller bol su ve sabunla yıkanmalı, evde iki tuvalet varsa ishal olan kişinin tuvaleti ayrılabilir” diye konuştu.

İshalde önemli sorunun; sıvı kaybı olduğunu ifade eden Mehmet Uluğ, “Yeteri kadar sıvı desteği yoksa belirgin bir halsizlik yorgunluk oluşuyor, ishalde hekime ne kadar çabuk başvurulursa toparlanma süreci de o kadar hızlanmış olur. Piyasada bitkisel kaynaklı probiyotikler var, ishal döneminde destekleyici olarak kullanılabilir, annelerin yaptığı ev yoğurdu ise; başlı başına probiyotiktir zaten, bu maddi olarak da daha uygundur” ifadelerini kullandı.

"Yeşillikleri yıkarken dikkat edin"

Yeşilliklerin yıkanması ile ilgili de bilgi veren Mehmet Uluğ, "Yeşil yapraklı sebzeleri kullanmadan önce deste güzelce açılıp çeşme suyunda durulanmalı, bir leğen içinde temizlenen yeşillikler, bir çay bardağı sirke katılmış suda bekletildikten sonra çeşme suyunda durulanarak buzdolabına kaldırılmalıdır” dedi.

"Sütlü tatlılara dikkat"

Evlerde görülen en büyük sıkıntılardan birinin ise sütlü tatlıların uzun süre buzdolabında saklanması olduğunu ifade eden Uluğ, “Bu tatlıları tüketeceğiniz kadar yapın ve 2 günden sonra da tüketmeyin. Yemekleri pişirdikten sonra da biraz yemek oda sıcaklığına gelince hemen buzdolabına alınmalıdır” dedi.

"Bulantıyı önlemek için bu çayları için"

İshalle birlikte kusma görüldüğünde ailelerin tedirgin olduğunu dile getiren Dr. Uluğ, şunları söyledi: “Kusma bir belirteç ve bize yol gösterir, ateş de bir belirteç bizim için savunma mekanizmasının çalıştığını gösteren bir durum. Ateşten korkmayacağız ancak sebebini araştıracağız. Genellikle mide bağırsak sistemi sorunlarında ishal, kusma, ateş ve karın ağrısı birlikte seyrediyor. Kusma; toksinlerin atılması açısından önemlidir ve iyileşme sürecini de hızlandırır, bulantıları gidermenin en iyi yöntemlerden biri ise; zencefil, nane limon, papatya ve rezene çayıdır.”

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