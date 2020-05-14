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Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada

DHA

Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada

<br>Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi´nde, 'Covid-19' yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Nalan Tüzan´ın 1 günü, hastane çalışanlarınca kamerayla kayda alındı. Koronavirüs sürecince yoğun bakım hemşiresinin yaşadıklarını ve iş temposunu gösteren video, sosyal medyada ilgi görürken, destek mesajları yağdı.<br>Eskişehir Şehir Hastanesi tarafından koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı yoğunluk ve 1 günlük iş temposu görüntülendi. 6 yıllık yoğun bakım hemşiresi olan, evli ve 3 yaşında çocuk annesi Nalan Tüzan´ın 1 günde yaşadıklarının yer aldığı video, paylaşıldığı sosyal medya hesaplarında yoğun ilgi gördü. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2 aydır eşinden ve çocuğundan ayrı otelde kalan Tüzan´ın sabah erken uyanmasından işe gitmesine kadar mesaide yaşadığı zorluklar ile ailesine olan hasreti görüntülerle anlatıldı.<br>'MASKEYLE BAZEN NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM'<br>Koronavirüs sürecinde hayatında yaşadığı değişimi dile getiren Nalan Tüzan, şunları söyledi:<br>"Sabahları güne erken başlıyorum. Tabi bu 'Covid-19' sürecinde birtakım değişiklikler olmadı değil. Evliyim, 3 yaşında bir oğlum var. Yaklaşık olarak 2 aydır onlardan ayrı yaşıyorum. Onları çok özlüyorum ve çok üzülüyorum ama bugünlerin geçeceğini biliyorum. Dolayısıyla sabrediyorum. Eskişehir Şehir Hastanesi´nde dahili yoğun bakımda çalışıyorum. Bu süreçte yoğun bakım pandemi olarak planlandı. İşimi seviyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Sağlık çalışanları olarak bu savaşta bizler ön cephedeyiz. Psikolojik olarak sağlam olmamızın yoğun ekip ruhunun büyük bir payı var. Tüm çalışanlarımız tek bir makinenin birbirinden ayrılmayacak dişleri gibi. 'Covid-19' hastalarına bakarken kişisel koruyucu ekipmanlarımızı dikkatlice giyiyoruz. Bu ekipmanların içerisinde uzun süre çalışmak başlı başına bir sıkıntı. Hastalarımızın bazıları kritik hasta statüsünde takip ediliyor. Solunum cihazları ve monitörlerinin takiplerini yapıyoruz. Bazı hastaların durumları sıkıntıya girdiğinde ciddi bir efor sarf ederek müdahale ediyoruz. Maskeyle bazen nefes almakta zorlanıyorum. Tulumu çıkardığımda formam sıkılsıklam oluyor. Maskelerin de yüzümde bıraktığı izler cabası."<br>EŞ VE ÇOCUK HASRETİNİ FOTOĞRAFLARLA GİDERİYOR<br>Yoğun bakım hemşiresi Tüzan, mesai bitiminde ise ailesinden ayrı yaşadığı oteline dönerken, 3 yaşındaki çocuğu ile eşinin fotoğraflarına bakıp, görüntülü cep telefonu görüşmesiyle hasret gideriyor. Oğlunun fotoğraflarına bakarak, özlem gidermeye çalıştığını anlatan Tüzan, "Hem bir hemşire hem bir anne hem de bir eş olarak zorlu bir dönemdeyim. Bugünlerin geçeceğini bildiğim için geleceğe umutla bakıyorum. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da sağlık çalışanları olarak her koşulda hastalarımızın yanındayız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN<br>2020-05-14 11:01:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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