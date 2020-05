Ramazan ayında tarım işçisi aileleri sevindirdiler Sağlık-Sen tarafından bin 200 çocuğa ayakkabı, gıda ve oyuncak yardımı Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal: “Çocuklarımızı Ramazan ayında yalnız bırakmıyoruz”

SağlıkSen Eskişehir Şubesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan kampanya ile mevsimlik tarım işçisi aileler ziyaret edilerek yapılan oyuncak ve kıyafet yardımları çocukların, erzaklar ise ailelerin yüzünü güldürdü.

Eskişehir’in merkez ilçelerine bağlı mahallelerinde yaşayan mevsimlik tarım işçisi ailelere, Sağlık Sen Eskişehir Şubesi tarafından yardım eli uzatıldı. Gönüllü sendika üyeleri tarafından Ramazan ayı dolayısıyla çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına ulaştırılmak üzere gıda, ayakkabı ve oyuncak gibi ihtiyaçlar toplandı. Kısa sürede katılımcıların sayısı hızla büyürken Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal önderliğinde mahalle mahalle gezerek toplanan erzaklar ihtiyaç sahiplerine verildi. Toplamda bin 200 çocuğa ulaşılırken yardımları alan miniklerin mutluluğu ise yürekleri ısıttı.



“Her çadıra gıda, ayakkabı ve oyuncak kampanyası düzenledik”

Konuyla ilgili konuşan SağlıkSen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, toplamda bin 200 çocuğa ulaşacaklarını ifade ederken çalışmanın yalnızca şahsi yardımları kapsadığını vurguladı. ‘Çocuklar bizim geleceğimiz’ diyen Köksal, “Bugün Eskişehir SağlıkSen ailesi olarak mutlu bir gün geçiriyoruz. Çünkü Eskişehir’in merkez ilçelerine bağı mahallelerdeki mevsimlik tarım işçisi kardeşlerimiz ve çocuklarını Ramazan Bayramında bir nebze olsun sevindirelim dedik. Bu programa da gönüllü sağlık ordusu destek oldu. Kendi teşkilatımızdaki kadın ve erkeklerle birlikte, bin 200 çocuğumuza yardım edeceğiz ve her çadıra gıda, ayakkabı ve oyuncak kampanyası düzenledik. SağlıkSen olarak çocuklarımızı Ramazan ayında bırakmıyoruz ve biz de buradayız diyoruz. Bununla ilgili de öncelikle Hasanbey ve Cumhuriyet mahallesi muhtarlarıyla iletişime geçip, sıkıntıları dinledik. Muhtarlarımızın verdiği sayılarla birlikte çocuklarımızı sevindiriyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlara yaşanılabilir bir Türkiye bırakmamız gerekiyor. SağlıkSen ailesi de her zaman olduğu gibi yine üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Hem Ramazan ayı hem de Korona virüs, bu süreçte bizlerin ‘evde kal’ çağrısını herkese söylememize rağmen; bu çadır dünyasına yerleşen çocuklarımızın geleceğini hiç yoktan bir nebze sevindirerek, onlara da biz buradayız demek istedik. Katkı sunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Ayrıca burada yapılan tüm yardımlar şahsi yardımlardır” ifadelerini kullandı.



“Buradaki çocuklar gerçekten yardıma muhtaç”

Hasanbey Mahallesi Muhtarı Said Kandemir ise yapılan yardımlardan dolayı herkese teşekkür ettiğini belirterek, “Bugünkü etkinlik çok güzel. Buraya mevsimlik tarım işçilerini biz getirip, konaklama yerlerini hazırlıyoruz. Elektrik ve sularını temin ettik. Böyle bir ortam hazırladıkları için bu yardımı gerçekleştiren herkese çok teşekkür ederim. Buradaki çocuklar gerçekten yardıma muhtaç. Çünkü yerleşim yerinden uzak, çadırda sıkılıyorlar. Bu yardımlarda katkısı bulunan herkesten Allah razı olsun, gerçekten yerinde bir yardım oldu” şeklinde konuştu.

