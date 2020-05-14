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Korona, dijital ortama yöneltti Pandemi döneminde bireylerin dijital yaşamları mercek altına alındı

İHA

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) yine önemli bir çalışmaya imza atarak pandemi döneminde bireylerin dijital yaşamlarını mercek altına aldı.

Korona, dijital ortama yöneltti Pandemi döneminde bireylerin dijital yaşamları mercek altına alındı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) yine önemli bir çalışmaya imza atarak pandemi döneminde bireylerin dijital yaşamlarını mercek altına aldı.
SODIGEM araştırmacıları tarafından toplam 73 ilden bin 293 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve pandemi döneminde dijital yaşamın incelendiği çalışmanın sonuçları ise SODIGEM uzmanları tarafından dikkat çekici olarak yorumlandı.
Uzmanlar, vatandaşların yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada dijital alışkanlıklarda dikkati çeken artış noktalarını ise şu şekilde sıraladı:

Dijital ortamlarda geçirilen süre arttı
Bireylerin dijital ortamlarda ve cep telefonlarıyla geçirdikleri süre büyük oranda arttı. Bireylerin yüzde 70’i bilgisayar kullanımının arttığını belirtirken, yüzde 80’i de cep telefonu kullanım sürelerinin büyük ölçüde arttığını dile getirdi. Evde bulunulan süre boyunca cep telefonu kullanımının kadınlarda yüzde 42,7’lik bir artış gösterdiği görülürken bu oranın erkeklerde yüzde 52,8’lik bir artışa sahip olduğu görüldü. Bilgisayar kullanımı artışının ise yüzde 59,3’lük bir oran ile bekar bireylerde daha yüksek olması dikkat çekti.
Görüntülü konuşma ve video konferans uygulamalarını kullanma sıklığının ise katılımcılar arasında yüzde 78 oranında arttığı tespit edildi. Yakın çevresiyle video konferans programları aracılığıyla görüşme yapan kişi sayısı ise pandemi öncesi döneme göre yüzde 273,5 artarak dikkati en çok çeken artış noktalarından biri olarak görüldü. Evde geçirilen süre boyunca video konferans uygulamalarını en sık kullanan yaş grubu ise 1824 yaş olarak tespit edildi.

Korona virüs dijital bezginliği arttırdı
Çalışmaya katılan bireylerin yüksek çoğunluğunun dijital ortamların karantina sürecinde hayatlarını kolaylaştırdığını belirtmesinin yanı sıra katılımcıların yarısından fazlası ise evde geçirdikleri sürede yoğun dijital araç kullanımından dolayı dijital bezginlik hissi yaşadıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 22.2’si karantina döneminde dijital ortamlarda gereğinden fazla zaman geçirdiği için diğer işlerini aksattığını dile getirirken, dijital ortamlarda fazla vakit geçirerek işlerini aksattığını belirten katılımcıların yüzde 65.2’sinin uzaktan çalışma imkanına sahip olduğu görüldü.
Uzmanlar, çalışmaya katılan akademisyenlerin yarıya yakınında ise evde geçirdikleri sürede konsantrasyon sorunu yaşadıklarının görüldüğünü belirtti. Konsantrasyon sorunu yaşayan katılımcıların yüzde 71.5’inin uzaktan çalışma imkanına sahip olması dikkat çeken oranlar arasında yer aldı. Katılımcıların aynı zamanda evde geçirilen süre boyunca aşırı dijital araç kullanımından dolayı fiziksel rahatsızlıklar da yaşadığı görüldü. Bu sebeple en çok fiziksel rahatsızlık yaşayan kullanıcıların yaş aralığı yüzde 37.7 ile 1824, en az fiziksel rahatsızlık yaşayan kullanıcıların yaş aralığı ise yüzde 3 ile 5054 olarak açıklandı.

Çevrim içi alışveriş ve oyun oynama alışkanlıkları arttı
SODİGEM uzmanları, kadın katılımcıların pandemi döneminde çevrim içi alışverişe yönelme alışkanlıklarının arttığını belirtirken, erkek katılımcılarda bu artışın evde dijital oyun oynayarak geçirdikleri vakitte yaşandığı sonucuna ulaşıldığını iletti. Öğrencilerin bu dönemdeki dijital oyun oynama alışkanlıklarında ise pandemi öncesi döneme oranla yine bir artış yaşandığı görüldü. Uzmanlar, evde geçirilen süre boyunca dijital oyun oynama sıklığındaki en büyük artışın 1824 yaş aralığındaki kullanıcılarda görüldüğünü belirtti. Uzmanlar ayrıca, bu dönemde öğrenciler arasında yüzde 52,6 daha fazla çevrimiçi kursa katılım gerçekleştiğinin de altını çizdi.
Pandemi döneminde online alışveriş uygulamalarının kullanımının da yüzde 51.9’luk bir artışa sahip olduğu görüldü. Online alışveriş uygulamaları kullanma sıklığı en çok artan yaş aralığı ise 1824 olarak açıklandı. Elde edilen sonuçlara göre online alışveriş uygulamalarını kullanım sıklığı artışı en yoğun 2 bin 500 TL ve daha az geliri olan bireylerde gözlenirken, kadın katılımcılarda erkeklere göre daha fazla artış yaşandığı görüldü.

Gençler korona virüs paylaşımlarından sıkılmasına rağmen haberleri paylaşmadan önce teyit ediyor
Açıklamalara göre sosyal medya platformlarında yayınlanan haberleri paylaşmadan önce teyit ettiğini belirten katılımcıların yüzde 28.8’lik kısmı en yüksek oran ile 1824 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor. 5054 yaş aralığındaki katılımcıların ise haberleri paylaşmadan önce teyit etme oranı yüzde 3.1 ile en alt sırada yer aldı. Çalışmaya katılan bireyler arasında erkeklerin yüzde 53.6 ile haberleri paylaşmadan önce kadınlara göre daha yüksek oranda teyit ettiği ortaya çıktı.
Gençlerin sosyal medya platformlarında yayınlanan haberleri teyit ederek paylaşmasına rağmen, aynı zamanda pandemi döneminde yapılan korona virüs paylaşımlarından en çok sıkılan yaş grubu olduğu da görüldü. Elde edilen verilere göre tüm katılımcıların yüzde 65’i korona virüs paylaşımlarından sıkıldığını belirtirken, 1824 yaş aralığındaki katılımcılar yüzde 27.3’lük bir oran ile korona virüs paylaşımlarından en çok sıkılan yaş grubu oldu.

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