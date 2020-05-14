Eskişehir’de meslek liseleri korona virüs ile mücadeleye büyük destek veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eskişehir’de meslek liseleri korona virüs ile mücadeleye büyük destek veriyor

İHA

Eskişehir’de meslek liseleri korona virüs ile mücadeleye büyük destek veriyor

Eskişehir’de meslek liselerinde görev yapan gönüllü öğretmenler ve çalışanlardan oluşan ekipler; maske, siperlik maske, koruyucu önlük ve dezenfektan malzemeleri üreterek korona virüs (Covid19) ile mücadeleye destek oluyor.
Saha tecrübeleri ve üretim pratikleriyle beklentilere hızla cevap veren meslek lisesi öğretmenlerine ve çalışanlarına teşekkürlerini ileten Vali Özdemir Çakacak, kentin maske ihtiyacını karşılamak üzere Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan Cerrahi Maske Üretim Atölyesini ziyaret etti.
Ziyaret esnasında duygularını dile getiren Vali Çakacak, “Covid19 salgını tehdidine karşı ilimizin maske ihtiyacını karşılamak üzere Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan Cerrahi Maske Üretim Atölyeleri bu zorlu süreçte çok önemli bir görev üstlenmiştir. Okul yönetimi ve öğretmenlerimiz tarafından tamamen gönüllülük esasına göre üretilen sağlık maskelerinin, acil maske ihtiyacına çözüm olması hedeflenmektedir. Ülkemiz insanının sağlığı için canı pahasına, gece gündüz demeden çalışan ve bu anlayışıyla üretime odaklanan tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise tamamen hijyenik ortamda üretilen maskelerden günde ortalama 5 bine yakın üretildiğini söyledi.
Gazi Yakup Satar, Habip Edip Törehan, Gazi, Atatürk Meslek Teknik ve Anadolu Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstütüsü’nde maske, siperlik maske, koruyucu önlük ve dezenfektan malzemeleri üretildiğini kaydeden Müdür Cırıt, bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan meslek liselerinin toplum hafızasında büyük yer edindiğine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar soluğu kampüste aldı
YEREL HABERLER Çocuklar soluğu kampüste aldı
Murat Kabadayı: "Kupa her zaman kazanılır, önemli olan sağlık"
YEREL HABERLER Murat Kabadayı: "Kupa her zaman kazanılır, önemli ...
Korona, dijital ortama yöneltti Pandemi döneminde bireylerin dijital yaşamları mercek altına alındı
YEREL HABERLER Korona, dijital ortama yöneltti Pandemi döneminde ...
Ramazan ayında tarım işçisi aileleri sevindirdiler Sağlık-Sen tarafından bin 200 çocuğa ayakkabı, gıda ve oyuncak yardımı Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal: “Çocuklarımızı Ramazan ayında yalnız bırakmıyoruz”
YEREL HABERLER Ramazan ayında tarım işçisi aileleri ...
Üretici ‘sarı altın’a yöneldi mısır ekimi iki kat arttı Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Mısır ekimi geçtiğimiz yıllara göre ikiye katlandı, her geçen yıl mısır üretimi artıyor” “Üreticimizin kendi ekonomisi ve ülkeye kazandıracağı gelir açısından mısırın etkili olacağını düşünüyorum”
YEREL HABERLER Üretici ‘sarı altın’a yöneldi mısır ekimi iki kat ...
Adanaspor yardımcı antrenörü TFF'ye tepki gösterip, görevinden ayrıldı Adanaspor Yardımcı Antrenörü Sefer Hakan Olgun: "Adanaspor'daki kaleci antrenörlüğü iş akdimi kendi isteğim ve rızamla noktalıyorum"
YEREL HABERLER Adanaspor yardımcı antrenörü TFF'ye tepki gösterip, ...
Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada
YEREL HABERLER Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü ...
İshalde en etkili korunma el hijyeni " Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uluğ: " Enfeksiyon hastalıklarının oluşması ve bulaşmasını önlemede en etkili korunma yöntemi el hijyenidir"
YEREL HABERLER İshalde en etkili korunma el hijyeni " Eskişehir Özel ...
Eskişehirspor antrenmanlara başladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor antrenmanlara başladı
Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını ...
Anadolu Üniversitesi, online sınavlar süresince açıköğretim bürolarını öğrencilerin kullanımına sundu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi, online sınavlar süresince ...
Eskişehir´de çocuklar meydanlar ve parkları doldurdu
YEREL HABERLER Eskişehir´de çocuklar meydanlar ve parkları doldurdu
Gönüllü Bahçeleri için kullanım hakkı uzadı
YEREL HABERLER Gönüllü Bahçeleri için kullanım hakkı uzadı
Başkan Ataç’tan eczacılara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan eczacılara ziyaret
ESO’nun mesleki eğitim merkezi örnek oldu
YEREL HABERLER ESO’nun mesleki eğitim merkezi örnek oldu
Seyitgazi Vefa ekibinden sağlık çalışanının oğluna doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Seyitgazi Vefa ekibinden sağlık çalışanının oğluna ...
Çocuklara sokağa çıkma izni
YEREL HABERLER Çocuklara sokağa çıkma izni
MHP Sivrihisar İlçe Başkanlığı'ndan berber ve kuaförlere ziyaret
YEREL HABERLER MHP Sivrihisar İlçe Başkanlığı'ndan berber ve ...
Kazım Kurt’tan berber ve kuaförlere koruyucu malzeme desteği
YEREL HABERLER Kazım Kurt’tan berber ve kuaförlere koruyucu malzeme ...
ESMİAD Başkanı Seyhan’dan Çifteler Belediye Başkanı Bıyık’a ziyaret
YEREL HABERLER ESMİAD Başkanı Seyhan’dan Çifteler Belediye Başkanı ...
Çocuklar 4 saatlik iznin keyfini çıkardı Serkan Akkaya: “Biz sevinçliyiz ama çocuklarımız daha sevinçli”
YEREL HABERLER Çocuklar 4 saatlik iznin keyfini çıkardı Serkan ...
Eskişehirspor’da pozitif vakaya rastlanmadı
YEREL HABERLER Eskişehirspor’da pozitif vakaya rastlanmadı
Korona virüs arsa, tarla ve bahçe fiyatlarını yüzde 20 artırdı Arsa, tarla ve bahçe fiyatları arttı Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik: "Arsa, arazi ve tarlalarda yüzde 20 civarında fiyatlar arttı" "Gayrimenkule yatırım yapacak insanların istekleri değişti"
YEREL HABERLER Korona virüs arsa, tarla ve bahçe fiyatlarını yüzde ...
ESOGÜ yönetiminden hastane bağışçılarına teşekkür mektubu
YEREL HABERLER ESOGÜ yönetiminden hastane bağışçılarına teşekkür ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X