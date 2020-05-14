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Korona sürecinde Nalan hemşirenin 1 günü kaydedildi Hemşire Nalan Tüzan: “Hem bir hemşire hem bir anne hem de bir eş olarak zorlu bir dönemdeyim”

İHA

Eskişehir Şehir Hastanesinde Covid19 yoğun bakımında çalışan Nalan Tüzan isimli hemşirenin hastanedeki 1 günü kameraya kaydedildi.

Korona sürecinde Nalan hemşirenin 1 günü kaydedildi Hemşire Nalan Tüzan: “Hem bir hemşire hem bir anne hem de bir eş olarak zorlu bir dönemdeyim”

Eskişehir Şehir Hastanesinde Covid19 yoğun bakımında çalışan Nalan Tüzan isimli hemşirenin hastanedeki 1 günü kameraya kaydedildi.
Eskişehir Şehir Hastanesinde korona virüs sürecinin başından bu yana görev yapan 1 çocuk annesi Nalan Tüzan’ın 1 günü hastane çalışanları tarafından görüntülendi. Videoda korona virüs salgınında hemşirenin iş temposunun yoğunluğuna dikkat çekiliyor. Tüzan, virüs yüzünden 2 aydır çocuğundan ve eşinden ayrı kalıyor. Çocuğu ve eşi ile mesai bitiminde cep telefonu ile görüntülü konuşan Tüzan, bu şekilde özlem gideriyor.

"Sağlık çalışanları olarak her koşulda hastalarımızın yanındayız"
Yaşadığı zorlukları anlatan Tüzan, hem bir hemşire hem bir anne hem de bir eş olarak zorlu bir dönemde olduğunu söyledi. 3 yaşındaki çocuğunu çok özlediğini belirten Tüzan, "Hem bir hemşire hem bir anne hem de bir eş olarak zorlu bir dönemdeyim. Bugünlerin geçeceğini bildiğim için geleceğe umutla bakıyorum. Maskeyle bazen nefes almakta zorlanıyorum. Tulumu çıkardığımda formam sırılsıklam oluyor. Maskelerin de yüzümde bıraktığı izler cabası. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da sağlık çalışanları olarak her koşulda hastalarımızın yanındayız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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