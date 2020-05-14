ESOGÜ projesine TÜBİTAK’tan destek

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) MühendislikMimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Özkan’ın yürütücüsü olduğu yapay zekâ destekli “Ülkesel Ekmeklik Buğday Alım Baremi İçin Taşınabilir VNIR Cihazı Geliştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1005Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Buğdayın, insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ekiliş ve üretim bakımından ilk sırada yer aldığını belirtilen konuyla ilgili açıklamada, "Başta unlu mamuller olmak üzere birçok gıdada ve sanayi sektöründe kullanılmakta ve hızla artan nüfusun beslenmesinde, üretilen buğday miktarı büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde buğday alımları Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ticaret Borsası, tüccarlar, un fabrikaları aracılığı ile olmaktadır. Buğday alımsatımı sırasında fiyat tespiti, cinsinin tanımı ve kalitesinin belirlenmesi buğday uzmanlarının görüşü ile olduğundan, insan faktörüne bağımlılık artmakta ve farklı uzmanlar farklı fiyatlar verebilmektedir. Bu problemlerin önüne geçebilmek adına ESOGÜ Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi, İNOSENS ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliği ile söz konusu proje gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında geliştirilecek olan taşınabilir yerli ve milli yeni bir cihaz ile laboratuvar testlerine ve kimyasal kullanımına gerek kalmadan daha hızlı ve daha kesin şekilde fiyat tespiti, buğday çeşidinin tanımı ve kalitesinin kararı için insan faktörü ortadan kaldırılacak ve daha objektif karar verme sağlanabilecektir. Bu cihaz ile birlikte çiftçinin ürettiği buğdaya doğru sınıftaki taban fiyat üzerinden gerçekçi ödeme yapılabilecektir. Böylece çiftçiden tüketiciye kadar her safhada adil bir fiyatlandırma sağlanabilecektir. Buğdayı una işleyecek olan değirmenciler son kullanım ürünleri için uygun paçalı hazırlamada kolaylık elde edecekler, daha düşük kaliteli buğdaya daha fazla ödeme yapmayacaklar ve unu kullanan sektörlerden şikâyet almayıp pazar kayıplarına uğramayacaklardır. Geliştirilecek cihaz aynı zamanda ıslah çalışmalarında hızlı seleksiyon amacıyla tarlada bile katkı sağlayacaktır. Yapılacak çalışma buğday üzerine olsa da birçok tahıl ve gıda türü için uygulanacak geniş bir yelpazeye hitap edecek artçı çalışmalara zemin hazırlayacak olmasıyla önemli görülmektedir." denildi.

Projede, MühendislikMimarlık Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Erol Seke, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Arş. Gör. Yusuf Kartal, Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Olgun, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Savaş Belen, Dr. Yaşar Karaduman ve İNOSENS Genel Müdürü Dr. İsmail Uzun araştırmacı olarak görev alıyor.

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