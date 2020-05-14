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ESOGÜ cinayetlerinde eski rektör ve yardımcısı yargılanacak

İHA

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 5 Nisan 2018 tarihinde 4 araştırma görevlisinin öldürülmesi ile ilgili eski Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Konuk'un yargılanmalarına karar verdi.

ESOGÜ cinayetlerinde eski rektör ve yardımcısı yargılanacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 5 Nisan 2018 tarihinde 4 araştırma görevlisinin öldürülmesi ile ilgili eski Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Konuk'un yargılanmalarına karar verdi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yaşanan olayda, araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürüp, 3 kişiyi de yaralamıştı. Olay sonrasında tutuklanan sanık cezaevine gönderilirken, o tarihte rektör olan Prof. Dr. Hasan Gönen görevinden istifa etmişti. Başlatılan soruşturma sonrasında YÖK, Rektör Gönen ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Konuk'un yargılanmaları yönünde karar verdi. Bu karar sonrasında eski Rektör Gönen ile Rektör Yardımcısı Adnan Konuk, Danıştay'a itirazda bulundu. Ancak Danıştay yapılan itirazı reddetti.

FETÖ suçlamalarına rağmen komisyona çağrılmamış
Soruşturma kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Konuk’un olay öncesinde FETÖ Soruşturma Komisyon Başkanı olduğu, ancak cinayetleri işleyen Volkan Bayar’ın çok sayıda akademik personeli FETÖ üyesi olmakla suçladığı ve bundan dolayı çok akademik personele soruşturma açıldığı ancak bu süreçte Bayar, hakkında verilen dilekçelerin dikkate alınmadığı komisyona ifade için çağrılmadığı tespit edildi. Hazırlanan dosyada Konuk’un görevini ihmal edip ‘Görevini Kötüye Kullanma’ suçunu işlediği belirlendi.

Rektör ‘Görevi kötüye kullanmış” iddiası
Yaşanan olay öncesinde akademik kadrodan çok sayıda Volkan Bayar hakkında dilekçe verildiği belirlendi. Verilen dilekçelerin üniversite yönetimi tarafından gereğinin yapılmaması sonrasında yaşanan cinayetlerde Rektör Gönen’in görevinin ihlal ettiği hazırlanan dosyada belirtildi. Buna göre YÖK tarafından alınan karar sonrası Gönen, ‘Görevi Kötüye Kullanma’ suçundan yargılanmasına izin verildi.
Bayar hakkındaki şikayetler evrak kayıt sistemine işlenmemiş
Soruşturma kapsamında yapılan inceleme sonrasında Sanık Volkan Bayar hakkında Eskişehir Osmangazi Üniversitesine yapılan şikâyetlerin evrak kayıtta kabul edilmemesi ve Eskişehir Üniversitesi Evrak Belge Yönetim Sistemine (EBSYS) yüklenmediği belirlendi.

Danıştay iptal talebini reddetti
YÖK tarafından alınan karar sonrasında Rektör Gönen ile Rektör Yardımcısı Adnan Konuk, Danıştay’a kararın iptal edilmesi konusunda itirazda bulundu. Danıştay 1. Dairesi tarafından incelenen dosya kapsamında başvuru reddedilerek, yargılanmaları gerektiği belirtildi. Danıştay 1. Dairesi tarafından alınan kararda, Rektör Hasan Gönen ile Rektör Yardımcısı Adnan Konuk’un ‘Görevi Kötüye Kullanma’ suçunu işledikleri yönünde alınan karar YÖK Başkanlığına gönderildi.

Şehit aileleri ve akademisyenler Aylin Yağan Bayar için itirazda bulundu
YÖK tarafından alınan ilk karar doğrultusunda Rektör Hasan Gönen ile Rektör Yardımcısı Adnan Konuk’un yargılanmasına karar verirken, olayda sanığın eşi Aylin Yağan Bayar hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Bu karar üzerine FETÖ soruşturmasını sulandırarak, suçsuz oldukları anlaşılan akademisyenleri şikayet ettiği gerekçesi ile akademisyenler ve şehit yakınları Danıştay’a karar hakkında itirazda bulundu. Danıştay dosyayı incelemesi sonrasında aldığı kararla Aylin Yağan Bayar’ın da yargılanması gerektiğini belirten kararını YÖK’e gönderdi.

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