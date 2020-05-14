Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları

Odunpazarı Belediyesi, sivrisineksiz bir yaz geçirmemiz için ilaçlama çalışmalarını başlattı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen uçkun mücadelesi, yaz sonuna kadar devam edecek.

Kışlak mücadelesi kapsamında tüm mahallelerde bulunan 3600 rögar ve temiz su giderini en az beş kez termal fog (sıcak sisleme) ile ilaçlayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, özellikle çöp, su birikintileri, rögar, süs havuzu, kanallar, boş arsalar ve parklarda larvasit çalışmalarını titizlikle sürdürdü. Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde daha sağlıklı, sineksiz ve rahat bir yaz geçirmek için ilçe genelinde 42 merkez mahalle ve 43 kırsal mahallede uçkun mücadelesinin başlatan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 1 Ziraat Mühendisi (İlaçlama Mesul Müdürü), 11 Biyosidal Ürün Uygulayıcısı ve 5 araçla çalışmalarına hız verdi.

İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü WHO onaylı ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılmış insan sağlığına zararsız çevre sağlığı grubu ilaçlar kullanıldığını belirten ekipler, sinek popülasyonunun artmasını engellemek için kontrolsüz çöp atılmasının önüne geçilmesi ve aşırı sulamadan kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.

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