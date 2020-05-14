Eskişehir’de Korona virüs denetimleri sürüyor Çevirme noktalarında bir günde 7 bin 10 kişi sağlık kontrollerinden geçirildi

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Eskişehir’de 13 Mayıs günü il merkezi çevirme noktalarında 5 bin 338 araç denetlenerek 7 bin 10 kişi sağlık kontrollerinden geçirildi.

Eskişehir Valiliği tarafından paylaşılan bilgilerde, Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Eskişehir il merkezi çevirme noktalarında denetlemeler yoğun bir titizlikle devam ediyor. Emniyet ekipleri şehir giriş çıkışlarında kontrollerini gerçekleştirirken 13 Mayıs Çarşamba günü, bu noktalarda 2 bin 545’i özel araç, 2 bin 793’ü ticari araç olmak üzere toplam 5 bin 338 araca denetim yapıldı. 7 bin 10 kişi sağlık kontrollerinden geçirilirken denetimlerin titizlikle devam ettiği öğrenildi.

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