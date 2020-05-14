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Eskişehir'de esrarengiz patlama Şehrin birçok yerinden vatandaşlar polis ve itfaiye ihbar hatlarını aradı

İHA

Eskişehir'de esrarengiz patlama Şehrin birçok yerinden vatandaşlar polis ve itfaiye ihbar hatlarını aradı

Eskişehir il merkezinde duyulan patlama sesi, 155 polis ve 110 itfaiye ihbar hatlarında yoğunluk oluşturdu.
Kentin büyük bölümünde duyulan patlama sesi akşama doğru saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Sesi duyan birçok vatandaş hemen 155 Polis İmdat ve 110 İtfaiye İhbar hatlarını aradı. Onlarca çağrı alan hatların hemen hepsinde vatandaşlar, kendi sokaklarında patlama olduğunu öne sürdü. Ancak ekiplerin gittiği bazı adreslerde somut bir olaya rastlanmadı.
Öte yandan patlamanın tüm Eskişehir genelinde duyulması, akıllara geçmiş yıllarda da yaşanan askeri uçakların ses hızını aşması nedeniyle meydana gelen 'Sonik' patlamayı getirdi. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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