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Daha fazla sayıda erkek meme ameliyatı yaptırıyor Meme ameliyatı erkeklerde yükselen trend oldu Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Gerçek; “Erkeklerin başvuru sıklığı ciddi anlamda artış gösterdi”

İHA

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Gerçek, günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle meme ameliyatlarının gün geçtikçe arttığını ifade ederken erkeklerin kadınlardan daha fazla talep göstermeye başladığını belirtti.

Daha fazla sayıda erkek meme ameliyatı yaptırıyor Meme ameliyatı erkeklerde yükselen trend oldu Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Gerçek; “Erkeklerin başvuru sıklığı ciddi anlamda artış gösterdi”

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Gerçek, günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle meme ameliyatlarının gün geçtikçe arttığını ifade ederken erkeklerin kadınlardan daha fazla talep göstermeye başladığını belirtti.
Değişen trendler ve sosyal medyanın da etkisiyle estetik cerrahi operasyonları sayısı gün geçtikçe artıyor. En sık yapılan operasyonların başında ise meme ameliyatları geliyor. Kadınlar kadar erkekler de birçok farklı taleple estetik cerrahların kapısını çalıyor ve operasyonlarda da yeni teknolojiler kullanılıyor. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Gerçek, erkeklerin kadınlardan daha çok meme ameliyatlarını tercih ettiğini belirtti. Gerçek, “Erkeklerin başvuru sıklığı son 45 yıl içerisinde ciddi anlamda bir artış göstermiş durumda” dedi.

“En sık başvuruyu meme ameliyatları için alıyoruz”
Estetik cerrahların kapısının en çok meme ameliyatları nedeniyle çalındığını ifade eden Acıbadem Eskişehir Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Gerçek, operasyonlarda kullanılan farklı yöntemlerden söz etti. Gerçek, “En sık başvuruyu açıkçası meme ameliyatları için alıyoruz. Ancak farklı istekler söz konusu. Meme büyütme ameliyatları olabiliyor. Silikon protezler kullanıyoruz. Günümüzde de en sık tercih edilen yöntem bu. Bazen de boyun ve sırt ağrıları olan kadınlar geliyorlar ve meme küçültme ameliyatı yapıyoruz. Bazen memede sarkma meydana gelebiliyor. Özellikle annelerde gebelik ve doğum süreci sonrasında meydana geliyor. Bunda da meme dikleştirme ameliyatları yapabiliyoruz” diye konuştu.

“Sosyal medya paylaşımları etkili”
Meme ameliyatlarının nedenlerinden birinin kanser hastalığı olduğunu kaydeden Dr. Hüseyin Gerçek, “Kanser nedeniyle genel cerrahi uzmanları tarafından memesi alınmış kadınlar, sonradan ‘Ben tekrardan mememe kavuşmak istiyorum’ talebi ile gelebiliyor. Bazen de kanser ameliyatı esnasında memesi alınacakken hastanın kendini daha iyi hissetmesi için yeniden meme oluşturulabiliyor” dedi. Meme ameliyatlarının burun ameliyatları kadar sıklıkla yapılan bir cerrahi olmamakla birlikte giderek arttığını belirten Dr. Hüseyin Gerçek, “Sosyal medya paylaşımları arttıkça bu tarz ameliyatların da sıklığı artıyor. Kişilerin çoğu bahsedildiği gibi hasta değil. Kendine yatırım yapmak, güne daha pozitif başlamak isteyenler geliyor ve biz de elimizden geldiğince çözüm bulmaya çalışıyoruz” sözleriyle sosyal medyanın etkisine dikkat çekti.

“Meme büyütme ameliyatlarında bir süt verme problemi oluşmuyor”
Operasyonlarında kişiye özel olarak planlama yapıldığını belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Gerçek, meme cerrahisi yaptıran kadınların emzirme sorunu yaşayıp yaşamadığı konusuna da açıklık getirdi. Ameliyatlarda meme yapısının korunduğunu ve anne olan kadının süt verme sorunu yaşamadığını vurgulayan Gerçek, şöyle devam etti:
“Kişinin talebi doğrultusunda bir cerrahi planlıyoruz. Bu büyütme ameliyatı yapılacaksa silikon kullanıyoruz ve bu ameliyatlarda meme bezlerine, içerdeki süt bezlerine, süt kanallarına zarar vermiyoruz. Ameliyata bağlı olarak meme büyütme ameliyatlarında emzirme problemi oluşmuyor diyebiliriz. Meme küçültme ameliyatlarında da farklı teknikler mevcut ama genelde en sık kullanılan teknikler memenin içindeki yapıyı korumak. Burada da yine kişi aynı şekilde iyileşme tamamlandıktan sonra bebeğini emzirebilsin diye süt kanallarını koruyacak şekilde cerrahiler planlıyoruz.”

“Erkeklerin başvuru sıklığı ciddi anlamda artış gösterdi”
Son olarak erkek hasta sayısının giderek artış gösterdiğini ifade eden Acıbadem Eskişehir Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Gerçek, şunları söyledi:
“Erkek hastaların da başvuru sıklığı son 45 yıl içerisinde ciddi anlamda bir artış göstermiş durumda. Jinekomasti yani erkeklerde meme görüntüsünün belirgin hale gelmesi başvuru nedeni oluyor. Erkeklerde meme büyümesinin birçok sebebi var ama özellikle sağlıksız beslenme, yağlı gıda tüketme, hormonal bozukluklar ve ilaç kullanımı da bunu teşvik edebiliyor. Ancak meme görüntüsünde bir belirginleşme söz konusuysa, bu çoğunlukla içerideki yağlanmaya bağlı oluyor. Eğer biz başvuran erkeklerde inatçı bir yağlanma sorunu varsa, liposuction ile buna bir çözüm bulma şansımız oluyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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