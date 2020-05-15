Eskişehir'deki doğurganlık hızı ülke ortalamasının altında Türkiye ortalaması 1,88 çocuk olurken, Eskişehir’de toplam doğurganlık hızı ise 1,40 çocuk oldu

Eskişehir'in 2019 yılındaki doğurganlık hızı, ülke ortalamasının altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgile göre, önceki yıl Türkiye’de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 183 bin 652 oldu. Eskişehir’de canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2018 yılına göre yüzde 6,4 azalarak 2019 yılında 9 bin 143 oldu.

Türkiye’de toplam doğurganlık hızı 1,88 çocuk olurken, Eskişehir’de toplam doğurganlık hızı ise 1,40 çocuk oldu. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında 3,89 çocuk ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise 1,33 çocuk ile Gümüşhane oldu.

Türkiye’de kaba doğum hızı binde 14,3 oldu. Eskişehir'de kaba doğum hızı ise binde 10,4 oldu. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2019 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29,5 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise binde 8,8 ile Edirne oldu.

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