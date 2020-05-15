Eskişehir'de gençler sokaklara akın etti

<br>Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 1520 yaş arası gençler, verilen 4 saatlik izinde sokaklara akın etti. Sıcak hava nedeniyle özellikle parklarda ağaç altlarında oturan gençleri, polis ekipleri sık sık sosyal mesafelerini korumaları ve maske takmaları konusunda uyardı.<br>Koronavirüsle mücadele kapsamında, 4 Nisan'dan beri sokağa çıkma yasağı uygulanan 20 yaş ve altından, 1520 yaş arasına bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Saat 11.00'i gösterdiğinde gençler sokaklara akın etti. Arkadaşlarıyla buluşan bazı gençler Porsuk Çayı kıyısına oturup, sohbet etti. Kimileri ise hava sıcaklığının 34 dereceye çıkması nedeniyle parklardaki ağaçların altında oturmayı tercih etti. Polis ekipleri, gençlerin yoğun olduğu bölgelerde gezerek, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu.<br>Arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkan Eren Kılınç, evde çok bunaldıklarını belirterek, "Kısıtlamadan dolayı dışarıya çıkamıyorduk. Bugün çıktık, rahat bir nefes aldık. 30 gündür evden çıkamadığımız için iyice bunaldık. Bir de sınava hazırlanıyoruz. Bu sene bizim üniversite senemiz. Sınav tarihlerinin değiştirilmesi nedeniyle de çok zorlandık. Bugün arkadaşlarla geziyoruz. Zaten her yer kapalı. Biraz hava alacağız. Porsuk Çayı kenarına oturup, başka yerleri gezeriz" dedi.<br>Üniversite sınavına hazırlanan Barış Kıdırgıç da, "Ben de mutluyum tabi dışarı çıktığım için. Yaklaşık 30 gündür evdeydik, çıkamadık. Sonunda bugün çıktık, arkadaşlarımla buluştum. Ben de YKS'ye hazırlanıyorum. Sınav tarihinin tekrardan eski haline alınmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.<br>Hava değişikliğinin çok güzel olduğunu söyleyen Taha Koç ise, "Koronavirüs nedeniyle uzun süredir evlerdeyiz. Hava değişikliği güzel oldu. İnşallah bunu da atlatacağız. Sınav sürecinde evde olmak biraz zor oluyor. Evde vaktimizi ders çalışarak geçiriyoruz Bugün arkadaşlarla buluşup, biraz kafa dağıtalım dedik" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-05-15 15:03:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.