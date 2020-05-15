Fizyomer’den sosyal mesafeli Hemşireler Günü kutlaması

Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Covid19 salgını sebebiyle bu yıl “Hemşireler Günü” nü sosyal mesafeyi koruyarak kutladı.

Fizyomer Terapia Kurucusu ve Tıbbi Direktörü, Dr. Türkan Tünerir, kurum bünyesinde çalışan Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu ve kurumda görev yapan hemşireler, konferans salonunda düzenlenen kutlama ile Dünya Hemşireler Haftası’nı kutladı.

Hemşirelerin tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs sürecindeki rolleri ve özverili çalışmalarından bahseden Dr. Türkan Tünerir, “Hemşirelerimizin, korona virüs salgını sürecinde göstermiş oldukları mücadele, insanlar tarafından saygınlığının konumunu daha da pekiştirdi. Bu süreçte durmaksızın çalışan hemşirelere ise çok şey borçluyuz. Hepimizin sağlığı için çalışan Hemşirelerin kıymetini tüm dünyanın virüsle mücadele ettiği bugünlerde daha iyi anladık. Bu mücadelede emeği geçen tüm hemşirelerimizin Dünya Hemşireler gününü kutlar, vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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