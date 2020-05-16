Anadolu Üniversitesinden dönem sonu sınavları ile ilgili önemli paylaşım

Anadolu Üniversitesi, Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlarda yapılmasına karar verdi.

Üniversite tarafından paylaşılan bilgilere göre; sınavlar yurt için ve yurt dışı programlar için 24 Haziran 00.01’den 8 Temmuz 23.59 saatleri arasında öğrencilerin erişime açık olacağı belirtirken sınavın uygulama esasları ve detaylı bilgilileri, üniversitenin resmi web sitesi ve ve sosyal medya hesabından duyurulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.