Açıköğretim Sistemi Yurt Dışı Programları sınavları başarıyla tamamlandı

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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs salgını ortamında eğitimöğretim faaliyetlerini aksatamdan yürüten Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin Yurt Dışı Programları’nda öğretim gören öğrencilerinin de sınavlarına sorun yaşamadan girmelerini sağladı.

Üniversite bünyesinde bulunan Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen Çevrimiçi Sınav Sistemi üzerinden düzenlenen sınavlar, sorunsuz bir şekilde sona erdi.

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