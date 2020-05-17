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Dedeler arkadaşlıklarını sosyal mesafeli sürdürüyorlar Sokağa çıkmalarına izin verilen saatte yeni parkta bir araya geldiler

İHA

Eskişehir Seyitgazi ilçenin Kırka mahallesinde ikamet eden ve yıllardır can arkadaşı olarak bilinen 65 yaş üstü 11 vatandaş, Korona virüs tedbirleri kapsamında haftada sadece pazar gürü dışarıya çıkabilirken, bu süreçte de buluşmaları sürecinde sosyal mesafeyi unutmadılar.

Dedeler arkadaşlıklarını sosyal mesafeli sürdürüyorlar Sokağa çıkmalarına izin verilen saatte yeni parkta bir araya geldiler

Eskişehir Seyitgazi ilçenin Kırka mahallesinde ikamet eden ve yıllardır can arkadaşı olarak bilinen 65 yaş üstü 11 vatandaş, Korona virüs tedbirleri kapsamında haftada sadece pazar gürü dışarıya çıkabilirken, bu süreçte de buluşmaları sürecinde sosyal mesafeyi unutmadılar.
Kırka’da yaşayan ve 65 yaş üstü olan Muhittin Dülger, Eyüp Gündoğdu, Mehmet Baş, Malik Eryılmaz, Adem Eryılmaz, Tevfik İleri, Mevlüt Çelik, Mehmet Çakır, Ahmet Çakır, Nail Çakır ve Harun Siyah, sıkı arkadaşlıkları ile mahalledekiler tarafından tanınıyor. Çocukluktan itibaren sıkı arkadaşlıkları ile bilinen bu isimler, yıllardır haftanın belli günlerde bir araya gelerek geçmişinden konuşarak sohbet ederdi. Ancak dünyayı etkisi altına alan Korona virüs onların bu sohbetlere engel olmaya başlamıştı. Söz konusu Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarında 65 yaş üstüne bugün verilen izin ile bu arkadaşlar yine görüşmeye başladılar. Ancak kendileri artık parktaki görüşmelerini sosyal mesafe kuralına uyarak maskeleri ile gerçekleştiriyorlar.
Hasret gidermek için artık sadece pazar günlerde buluşabildiklerini belirten Muhittin Dülger, "Genci yaşlısı herkesin kurallara uyması gerekiyor. Bizler ‘evde kal’ çağrısına uyuyoruz. Ancak arkadaş hasreti de var içimizde. Onun için artık dışarıya e zaman çıkabiliyorsak o zaman buluşuyoruz. Bu kez çok tedbirliyiz ve Korona virüse karşı gereken tüm kurallarına uyarak buluşuyoruz. Maske takıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Bizden herkese tavsiyemiz kurallara uymaları yönündedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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