Başkan Ataç’tan Kırım Sürgünü açıklaması

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kırım Tatar sürgününün 76. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç Kırım Tatar sürgününün 76. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında yaşanan olayın bir insanlık suçu olarak tarihin kara sayfaları arasındaki yerini, ebediyen koruyacağını kaydetti.

Başkan Ataç, mesajının devamında “Kırım Tatar Türklerinin öz vatanlarından koparılarak, insanlık dışı koşullarda sürgün edilmelerinin acısı hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor. Tarihin gördüğü en acı olaylardan biri olan bu sürgün, binlerce soydaşımızın hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir. Bu sürgünün yol açtığı acılar ise asla unutulmayacak, insanlık tarihinin kara sayfaları arasındaki yerini ebediyen koruyacaktır. Kırım Tatarlarına karşı işlenmiş bu insanlık suçunu kınıyorum. Öte yandan Kırım Tatarlarının varlıkları ile kültürümüze renk kattığı güzel kentimizde, hep birlikte kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile sürgünde yaşamını yitirenlerin hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, hepinize sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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